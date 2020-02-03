В Ленобласти три человека сгорели при пожаре в частном доме

В городе Никольское Тосненского района Ленобласти следователи выясняют обстоятельства, при которых в частном доме погибли трое мужчин.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, по предварительным данным, причиной гибели мужчин стала неосторожность при курении. Установлено, что дом отапливался печью.

Электричества в доме не было. Личности погибших устанавливаются. Идентификация затрудняется тем, что тела очень сильно были повреждены огнем.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".