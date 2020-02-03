В Петербурге появятся водородные автобусы

На улицах Санкт-Петербурга появятся автобусы на водородном топливе. Подготовка к их испытаниям уже началась, сообщают в СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Первый шаг сделан - заключено соглашение о сотрудничестве между "Пассажиравтотрансом" и ФГУП "Крыловский государственный научный центр", специалисты которого имеют опыт обращения с системами хранения и заправки водорода. В ходе совместной работы транспортники и ученые изучат возможность внедрения водородных автобусов в систему общественного транспорта Санкт-Петербурга.

Использование автобусов на водородном топливе обсуждается в Петербурге уже давно. Выбран даже производитель - португальская компания, чьи автобусы H2.City Gold, в частности, используются в Лондоне. Главные преимущества водородных автобусов - это экологичность (полное отсутствие выхлопных газов) и большой запас хода.

Осенью прошлого года руководство "Пассажиравтотранса" заключило соглашение с производителем. Однако прежде чем выпускать автобусы на водородном топливе на улицы Санкт-Петербурга, необходимо провести испытания и соблюсти все нормативные и сертификационные требования.

По оценке петербургских транспортников, первые автобусы на водородном топливе выйдут на улицы города в конце нынешнего года.