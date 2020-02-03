Глава мининформа Крыма подал в отставку

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов заявил о своей отставке. Об этом он написал на собственной странице в Facebook.

- За прошедшие годы было сделано немало: завершено строительство системы МФЦ, повышено качество мобильной связи, построена система государственных СМИ, которая по многим параметрам может служить примером для других регионов России, издано большое количество социально-значимой литературы и вообще на высоком уровне решено большое количество вопросов, относящихся к сфере деятельности министерства, - отметил он. - Не все цели достигнуты, и начатую работу продолжит уже другой министр.

Зырянов выразил уверенность, что его последователь на посту главы мининформа "преумножит лучшее, что было сделано", и пожелал тому успехов.

Сергей Зырянов руководил министерством внутренней политики, информации и связи РК с июня 2018 года. До этого с июня 2015-го он занимал должности заместителя и первого заместителя главы ведомства.