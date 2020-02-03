У пионера российского органического земледелия, кубанского фермера из поселка Саук-Дере Ивана Новичихина пятеро детей. Ради их здоровья он и решил выращивать урожай без химии. В 2010 году одним из первых в стране получил европейский сертификат.

"Чем я могу вас удивить? Есть хвойный нектар", - приглашает к разговору Иван. "Нас сертифицировала итальянская компания ICEA. Для них это был прецедент, первая компания из России. В Саук-Дере приехал лично директор, которого сопровождал итальянский фермер, - рассказывает Иван Новичихин. - Итальянец говорил, будь у него такая земля - был бы миллионером".

Инспекторы проверяли, какой метод земледелия используется: пахотный или беспахотный, откуда и какие завозятся семена. "У меня поля вдоль реки, инспекторы исследовали, откуда река течет, есть ли загрязнения. Взяли пробы воды", - вспоминает фермер. Интересовало применяются ли медь и ее производные, как борется хозяйство с вредителями и сорняками. "Это все прописано в европейском регламенте", - говорит Новичихин. По его мнению, европейскую систему сертификации в России нужно было взять за основу, о чем он говорил, приезжая на консультации в Совет Федерации. В российском документе, продолжает Иван, определены понятия органической продукции, вводится маркировка, прописано, что нельзя применять. Однако пока нет правил, как работать фермеру-производителю органики.

"Европейский регламент - он как руководство к действию. Там расписано, как вводить новые участки в оборот. Почва исследуется на остаточные пестициды и тяжелые металлы. Собирается комиссия сертифицирующего органа и решает вводить или не вводить эти участки. Инспекторы изучают также географическое положение местности, есть ли рядом заводы и дороги", - рассказывает Новичихин. В российском документе, по его словам, такого нет.

Однако от европейской сертификации Ивану позже пришлось отказаться. "Мы платили 1,2 тысячи евро за сертификацию. В 2014 году мне пришло письмо - платите 4,6 тысячи. А еще нужно оплачивать визит инспекторов - дорогу, проживание, питание, люди находятся около недели. Сначала они приезжали раз в год, потом два раза, а потом сказали, что нужно проходить подтверждение сертификата шесть раз в год", - рассказывает фермер.

В России самый большой фонд земель, пригодных для органического земледелия

По его словам, в 2014 году Россию объявили страной, неблагополучной для органического земледелия, нуждающейся в дополнительном контроле. Хотя, по мнению фермера, дело было в экономике вопроса. Из-за резкого падения рубля, российская органика стала дешевой для европейского покупателя. И конкуренты стали выдавливать россиян с европейского рынка.

Продлять европейский документ сейчас не имеет смысла, говорит Новичихин. У нас теперь законно можно работать только с российским сертификатом. "А знак "органик" поможет и потребителям, и крупным производителям. Мелкие и так выживут. А крупным нужна легитимность", - рассуждает Новичихин.

У россиян хорошие шансы завоевать мировой рынок органики, уверен кубанский фермер. В России самый большой фонд земель, пригодных для органического земледелия. Много свободных участков, которые не удобрялись долгие годы.

По его словам, в органическом земледелии маржинальность выше. И не только потому, что органика стоит дороже. "Минус интенсивного сельского хозяйства в том, что после внесения удобрений и химикатов земля портится", - говорит Иван и приводит пример, как на его поля запускали божьих коровок для борьбы с тлей.

Насекомых привезли из филиала Всероссийского научно-исследовательского института биозащиты растений в Лазаревском. "Чтобы закрыть сезон активности вредителя, нужно 12 видов божьих коровок. Мы завозили сотни тысяч насекомых в контейнерах", - вспоминает Новичихин.

В отличие от интенсивного сельского хозяйства, "органические" фермеры действуют превентивно. Высаживают сидератные растения - горох, нут, рожь, люпин - для обогащения почвы азотом, используют феромонные ловушки.

Сейчас фермеры стараются работать с покупателем напрямую. У Ивана есть аккаунт в Инстаграме. "Показываю, как растут огурцы и помидоры. Люди доверяют больше мне, чем сертификатам", - говорит он.

Пробовал фермер работать и с ретейлом. Менеджеров известной сети магазинов премиум-класса Иван принимал в поле. "Приехали девушки на каблучках. Пробуют огурцы, хрустят, хвалят. Спрашивают - почем? Я прикинул - себестоимость плюс маржа - 80 рублей. А они мне - больше 25 рублей не дадим! Поинтересовался, по какой цене хотят мои огурцы продавать. Выяснилось - по 160 рублей. Тут мой мир рухнул", - сетует фермер.

Продукты от Ивана Новичихина продают несколько интернет-магазинов. Картофель стоит 128 рублей за кило, морковь - 176. Есть и экзотика - топинамбур, корень пастернака, брюква, мускатная тыква.

Российских покупателей пока менее одного процента, рынок еще узкий. И фермеры договариваются, кто что посадит. "Однажды все посадили помидоры, и у всех они выросли. Потом не знали, что с ними делать", - смеется фермер.