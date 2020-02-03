Правительство перенесет сроки инвестфорума в Сочи из-за коронавируса

Предложение об отмене мероприятия, проходящего ежегодно с 2002 года, на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина внесла зампред правительства Татьяна Голикова. Ее поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Из более чем 4 тысяч уже зарегистрированных участников, почти 500 иностранные, из которых половина - из стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом", - объяснил он. Отказывать таким участникам некорректно, но, подчеркнул Чернышенко, нельзя подвергать опасности и других участников форума.

- Предлагаю не отменить, а перенести его, как мы обсуждали, на другие сроки, - принял решение председатель правительства. - В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума.

Он также поручил Дмитрию Чернышенко вместе с министерством финансов оценить затраты, уже понесенные организаторами форума, чтобы соответствующим образом их компенсировать.