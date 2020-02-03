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03.02.2020 11:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правительство перенесет сроки инвестфорума в Сочи из-за коронавируса

Текст: Владимир Кузьмин
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты. Причина - распространение по миру коронавирусной инфекции.
Фото: Дмитрий Астахов Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов Астафьев/POOL/ТАСС

Предложение об отмене мероприятия, проходящего ежегодно с 2002 года, на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина внесла зампред правительства Татьяна Голикова. Ее поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Из более чем 4 тысяч уже зарегистрированных участников, почти 500 иностранные, из которых половина - из стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом", - объяснил он. Отказывать таким участникам некорректно, но, подчеркнул Чернышенко, нельзя подвергать опасности и других участников форума.

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- Предлагаю не отменить, а перенести его, как мы обсуждали, на другие сроки, - принял решение председатель правительства. - В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума.

Он также поручил Дмитрию Чернышенко вместе с министерством финансов оценить затраты, уже понесенные организаторами форума, чтобы соответствующим образом их компенсировать.

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