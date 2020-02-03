В Балаклаве обнаружен арсенал XV века с рыцарскими доспехами

При раскопках на территории генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили арсенал с остатками средневекового оружия и доспехов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба музея-заповедника Херсонес Таврический.

- Обнаруженный арсенал является уникальным археологическим комплексом, который превосходит все известные в Восточной Европе аналоги. Находка многое объясняет в истории генуэзских крепостей в Крыму, - отметили в музее.

Раскопки проводились в руинах башни №5, построенной генуэзцами около 1425 года. Через 30 лет она была перестроена и утратила первоначальное оборонительное значение, в основании башни появилась цистерна для воды.

- В ходе раскопок внутри цистерны ученые нашли более тысячи железных пластин от доспеха типа "бригандина", - рассказали в пресс-службе. - На некоторых пластинах от доспехов сохранились следы ткани. Эта броня принадлежала воинам гарнизона.

Сообщается, что археологи нашли еще более восьми тысяч фрагментов железных пластин, которые условно можно отнести к обломкам ламинарного доспеха. Среди них - пластины, которые могли применяться для крепления на широком защитном поясе. На них сохранились железные и медные заклепки. Там же были обнаружены медные и железные пряжки, которые соединяли ремешки доспеха и портупеи.

В башне №5 также нашли несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского периода и более 800 наконечников стрел для луков османского периода.

Из интересных находок, которые были извлечены при исследовании разрушенных слоев башни №5, ученые отмечают два костяных (из рога оленя) "ореха" от спускового механизма арбалета, било железного кистеня, фрагменты железного лезвия палаша или сабли, свинцовая шаровидная пуля, кованые четырехгранные гвозди с плоскими и выпуклыми шляпками, а также фрагменты железных полос, возможно, скреплявших деревянные бочки и сундуки, в которых хранили боезапас.

Кроме этого, на дне цистерны найдены редкие кованые ядра - 42 железных кованных и семь каменных ядер разного калибра. Отмечается, что в XV веке каменные ядра использовались для пристрелки бомбард - первых артиллерийских орудий.

Как рассказали в музее, изучение башни №5 крепости Чембало началось в 2013 году объединенной археологической экспедицией Херсонеса Таврического и Харьковского университета. В 2017 году исследования были продолжены экспедицией Государственного Эрмитажа и Херсонесского музея.