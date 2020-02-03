В горах Сочи сноубордист получил травму, налетев на пенек

В Красной Поляне 33-летний турист из Москвы, катаясь на сноуборде, получил травму плеча. Об этом пресс-служба краевого аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС" сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Инцидент, как выяснилось, произошел в минувшую субботу, 1 февраля, но известно о нем стало только сегодня.

По данным ведомства, сноубордист со своим приятелем катался на северном склоне хребта Аибга и, выехав за пределы оборудованной трассы, грудью упал на пенек. "В результате падения молодой человек пробил ребром легкое и не смог самостоятельно передвигаться".

Получив сообщение с геоданными потерпевшего, спасатели добрались до туриста и оказали первую медицинскую помощь - наложили шину на ключицу. Затем на носилках отнесли его к автомобилю и доставили в местную больницу. Экстремала госпитализировали.