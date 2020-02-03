В Керчи чиновниц отправили в отставку после скандала с ветеранами

Депутаты городского совета Керчи отправили в отставку председателя горсовета Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу. До избрания нового председателя работой депутатов будет руководить вице-спикера горсовета Ольга Солодилова.

Причиной отставки стал скандал, возникший в последние дни после посещения чиновницами ветеранов города, переживших блокаду Ленинграда. Возмущение общественности и руководства Крыма вызвало неэтичное поведение муниципальных служащих: они вручили в подарок блокадникам медали и "символичные" пироги. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поведение чиновниц "глупостью без злого умысла", потребовав их увольнения.

Третьим фигурантом скандала стала депутат Госсовета Крыма Ирина Черненко. Ее поведение в ближайшие дни обсудит комиссия по этике партии "Единая Россия".

Манера поведения чиновниц в дорогих шубах во время посещения ветеранов вызвала широкий общественный резонанс на полуострове и за его пределами.

После скандала блокадникам Ленинграда, которых в Керчи всего 11 человек, пообещали бесплатные путевки в санаторий.