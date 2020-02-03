В Керчи чиновниц отправили в отставку после скандала с ветеранами

Новости

Арктическую БМП "Рыцарь" создали в России 12:48
Видео: В Беларуси проходит комплексная проверка Вооруженных сил 12:42
Вечером в столицу придут морозы 12:42
В Балаклаве обнаружен арсенал XV века с рыцарскими доспехами 12:37
Чехия приостановит с 9 февраля авиасообщение с Китаем 12:33
ВКС РФ получат 10 бомбардировщиков Ту-160М2 к 2027 году 12:31
Hyundai собирается продать больше всех электромобилей в 2020 году 12:30
Шакира и Джей Ло представили откровенное шоу на Супербоуле 12:28
Февраль в Москве установил два рекорда давления 12:25
Под Красноярском засняли медведя-хозяина таежной избы 12:24
Федор Емельяненко проведет следующий бой летом или осенью 12:20
На космодроме Восточный появятся трамваи 12:18
В Иране прокомментировали слова Зеленского о компенсации за сбитый Boeing 12:18
Историка Валентина Янина похоронят в Новгороде в день его рождения 12:03
Иран поддержал наступательную операцию армии Сирии в Идлиб 12:00
В горах Осетии прошли уникальные учения разведчиков 12:00
В Московский зоопарк вернется забайкальский манул 11:59
Голикова озвучила принятые против коронавируса меры 11:44
Орнелла Мути поблагодарила россиянку за подарок 11:43
Самым пожилым молодоженом на Ставрополье стал 91-летний мужчина 11:42
Тело мужчины обнаружили у Поклонного креста в Белгороде 11:41
В Башкирии в квартире нашли мертвого юношу и девочку без сознания 11:40
В граничащем с Приамурьем районе КНР у женщины обнаружили коронавирус 11:39
Подавляющее большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию 11:32
В Подмосковье 13-летняя девочка умерла во время дня рождения 11:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 11:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Керчи чиновниц отправили в отставку после скандала с ветеранами

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Депутаты городского совета Керчи отправили в отставку председателя горсовета Маю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу. До избрания нового председателя работой депутатов будет руководить вице-спикера горсовета Ольга Солодилова.

В Кремле прокомментировали инцидент в Керчи с хлебом для блокадников

Причиной отставки стал скандал, возникший в последние дни после посещения чиновницами ветеранов города, переживших блокаду Ленинграда. Возмущение общественности и руководства Крыма вызвало неэтичное поведение муниципальных служащих: они вручили в подарок блокадникам медали и "символичные" пироги. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поведение чиновниц "глупостью без злого умысла", потребовав их увольнения.

Третьим фигурантом скандала стала депутат Госсовета Крыма Ирина Черненко. Ее поведение в ближайшие дни обсудит комиссия по этике партии "Единая Россия".

Манера поведения чиновниц в дорогих шубах во время посещения ветеранов вызвала широкий общественный резонанс на полуострове и за его пределами.

После скандала блокадникам Ленинграда, которых в Керчи всего 11 человек, пообещали бесплатные путевки в санаторий.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Подавляющее большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию
Мишустин поручил подготовить документы о ввозе лекарств для тяжело больных
В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей
В Иране прокомментировали слова Зеленского о компенсации за сбитый Boeing
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам