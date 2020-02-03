В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

У президента Турции есть приглашение посетить Крым и своими глазами посмотреть, как живут крымские татары. Опасения на счет их положения беспочвенны, заявили в Кремле.

Комментируя заявления Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму и беспокойство насчет крымских татар, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал на брифинге: "В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами. Мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте".

"Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам, - продолжил представитель Кремля и напомнил: - Президент неоднократно объяснял реальное положение дел".

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.