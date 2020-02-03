В Крыму пенсионер на "Ниве" сбил инспектора ГИБДД

МВД Республики Крым начало проверку инцидента с инспектором ДПС, который накануне был сбит проезжавшим мимо автомобилем на автотрассе "Таврида" в Симферопольском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии полиции, 65-летний водитель ехал на автомобиле "Нива Бронто" со стороны Феодосии в направлении Симферополя. В какой-то момент он по неизвестным пока причинам выехал с проезжей части и сбил гаишника, находившегося на обочине.

- В этот момент инспектор ДПС следил за дорожным движением, - рассказали в МВД. - Лейтенант полиции получил телесные повреждения и госпитализирован в медучреждение.

Очевидцы происшествия, оказавшие первую помощь сбитому инспектору, рассказывают в социальных сетях, что сотрудник ГИБДД вышел на проезжую часть впереди остановленного для проверки автобуса, что и стало причиной происшествия.

В свою очередь, полицейские установили, что водитель автомобиля, наехавшего на сотрудника ГИБДД - житель Симферопольского района, пенсионер, и за рулем он был трезв. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.