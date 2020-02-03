Новости

Вылет рейса Париж-Москва задержался из-за драки пилотов 11:09
В Перми выявили грубые нарушения в сауне, где массово отравились дети 11:06
В Крыму пенсионер на "Ниве" сбил инспектора ГИБДД 11:03
GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами 11:01
На москвичку, посадившую за руль ребенка, завели уголовное дело 10:55
На Камчатке госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус 10:53
Четырех пассажиров рейса Пекин-Иркутск отправили в инфекционку 10:49
В Москве бармен случайно сломал шею посетителю 10:49
МИД Ирана отреагировал на слова Эрдогана про астанинский формат 10:49
В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей 10:47
В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи 10:35
В минздраве Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом 10:17
Скончался известный новосибирский скульптор Арам Григорян 10:16
Челябинский школьник разместил объявление "о продаже" младшей сестры 10:07
МВД введет новые комбинации в коды регионов для госзнаков 10:00
Глава мининформа Крыма подал в отставку 09:55
Космические спасатели ЦВО выдвинулись в Казахстан для встречи "Союза" 09:54
Кокорин заявил, что его официальная зарплата в "Зените" менее 20 тыс рублей 09:53
Представитель МакSим прокомментировала "тяжелое состояние" певицы 09:37
КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса 09:37
Около 500 человек оказались отрезаны от большой земли на курорте в Канаде 09:35
Московские спасатели выступят на международной выставке в Германии 09:26
СК возбудил дело против матери, посадившей ребенка за руль 09:22
Пациентам после инфаркта и инсульта будут выдавать бесплатные лекарства 09:21
В Москве у безработного угнали Land Cruiser за 4 миллиона рублей 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 11:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму пенсионер на "Ниве" сбил инспектора ГИБДД

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

МВД Республики Крым начало проверку инцидента с инспектором ДПС, который накануне был сбит проезжавшим мимо автомобилем на автотрассе "Таврида" в Симферопольском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК
В Крыму три человека погибли в лобовом ДТП

По версии полиции, 65-летний водитель ехал на автомобиле "Нива Бронто" со стороны Феодосии в направлении Симферополя. В какой-то момент он по неизвестным пока причинам выехал с проезжей части и сбил гаишника, находившегося на обочине.

- В этот момент инспектор ДПС следил за дорожным движением, - рассказали в МВД. - Лейтенант полиции получил телесные повреждения и госпитализирован в медучреждение.

Очевидцы происшествия, оказавшие первую помощь сбитому инспектору, рассказывают в социальных сетях, что сотрудник ГИБДД вышел на проезжую часть впереди остановленного для проверки автобуса, что и стало причиной происшествия.

В свою очередь, полицейские установили, что водитель автомобиля, наехавшего на сотрудника ГИБДД - житель Симферопольского района, пенсионер, и за рулем он был трезв. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью
Зеленский назвал слишком маленькой компенсацию Ирана за сбитый Boeing
Торги на биржах Китая начались с обвала котировок
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов