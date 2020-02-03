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04.02.2020 14:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Льготные колеса

Спрос на автокредитование растет
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 22(8076)
По данным Национального бюро кредитных историй, в 2019 году в России в кредит было продано рекордное за последние шесть лет количество автомобилей. Этому способствовала госпрограмма льготного кредитования. Крым не попал в топ-30 регионов по динамике выдачи займов на машины. В республике наблюдаются положительные тенденции в этом сегменте, но на место среди лидеров пока рассчитывать не приходится.

Автодилеры отмечают, что на материковой части РФ около 50 процентов авто приобретается на заемные деньги, в Крыму показатели куда более скромные, 28 - 30 процентов.

- Например, в Краснодарском крае по госпрограмме льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" работает 15 - 20 банков, в Крыму - всего один, - отмечает Михаил Смолянов, президент группы компаний, оказывающей услуги в приобретении, оформлении и обслуживании машин.

Фото: Илья Изотов/РГ
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На эти программы в 2020-м выделено пять миллиардов рублей против 9,4 миллиарда в прошлом году. В 2019-м госпрограмма заработала не с начала года, и к середине октября ее бюджет был исчерпан. Так что многие желающие просто не успели "занять на баранку".

Воспользоваться субсидией в размере десяти процентов от стоимости могут заемщики, покупающие в кредит свой первый автомобиль, или клиенты минимум с двумя несовершеннолетними детьми, в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных. При этом необходимо, чтобы стоимость машины не превышала миллиона рублей, и она должна быть произведена в РФ.

Из шести крымских банков в программе госсубсидирования автокредитования участвует один. Как рассказали его сотрудники, за все время участия в программе льготного автокредитования (с мая 2017 года) более 1500 жителей полуострова приобрели машину на специальных условиях. В 2019 году банк выдал 820 автокредитов с господдержкой на сумму более 410 миллионов рублей, это в 2,7 раза больше, чем в 2018-м. Доля клиентов, оформивших льготный заем, выросла в 1,6 раза.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Впрочем, финансисты отмечают положительную динамику и в оформлении автокредитов без господдержки. В прошлом году таких займов было на 2,2 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем в 2018 году.

Программы автокредитования предлагают все работающие в Крыму банки. Ассортимент их продуктов разнообразен: заем на новый или подержанный автомобиль иностранного или отечественного производства. Сотрудники финучреждений фиксируют ежегодное увеличение спроса. Условия для физлиц следующие: первоначальный взнос - 20 - 30 процентов от стоимости авто, от 11,5 до 13 процентов годовых, срок предоставления займа - 5 - 7 лет, сумма - до четырех миллионов рублей.

По наблюдению банкиров, чаще всего в Крыму в прошлом году приобретали в кредит автомобили Volkswagen, Kia, LADA, Ford, Hyundai, Nissan, Skoda.

Фото: iStock
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Среди заемщиков преобладают мужчины, на их долю приходится 60 процентов автокредитов.

Средний чек автокредита в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 15 процентов и составил 810 тысяч рублей.

По мнению автодилеров, на продажу машин влияет не только количество банков, но и отсутствие в регионе программы тrade-in с господдержкой (замена старого автомобиля на новый с доплатой в автосалоне).

Экономика Финансы Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Крым ЮФО ЮФО Республика Крым

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