На ростовском заводе медицинских масок из-за нагрузки сломались станки

На предприятии в Ростове-на-Дону по изготовлению медицинских масок раскупили всю продукцию. Из-за увеличения нагрузок на оборудование большая его часть вышла из строя. Об этом "РГ" рассказали в производственной фирме.

Запас масок на предприятии закончился в связи с резким ростом спроса на них. Товар покупают не только жители и организации из Ростовской области, но и из других регионов страны, большинство из них - из Москвы.

На изготовлении этой продукции были задействованы четыре станка, три из них из-за повышения нагрузки сломались. Техника будет отремонтирована в скором времени.

Еще одна серьезная проблема, которую нужно решить предприятию для возобновления нормальной работы, - дефицит материала. Проволоку и фильтрующий слой для выпуска средств защиты доставляли из Китая. В нашей стране их можно купить лишь в Казани по цене намного выше, чем у китайских производителей.