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03.02.2020 11:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На ростовском заводе медицинских масок из-за нагрузки сломались станки

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

На предприятии в Ростове-на-Дону по изготовлению медицинских масок раскупили всю продукцию. Из-за увеличения нагрузок на оборудование большая его часть вышла из строя. Об этом "РГ" рассказали в производственной фирме.

Фото: Евгений Курсков/ ТАСС
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Запас масок на предприятии закончился в связи с резким ростом спроса на них. Товар покупают не только жители и организации из Ростовской области, но и из других регионов страны, большинство из них - из Москвы.

На изготовлении этой продукции были задействованы четыре станка, три из них из-за повышения нагрузки сломались. Техника будет отремонтирована в скором времени.

Еще одна серьезная проблема, которую нужно решить предприятию для возобновления нормальной работы, - дефицит материала. Проволоку и фильтрующий слой для выпуска средств защиты доставляли из Китая. В нашей стране их можно купить лишь в Казани по цене намного выше, чем у китайских производителей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Распространение нового коронавируса

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