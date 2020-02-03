В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

В ближайшие часы в Сочи ожидается резкое ухудшение метеоусловий. Об этом заявили в администрации города-курорта.

"На территории курорта с 18.00 3 февраля в течение суток ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, усиление ветра до 20-25 м/с, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии. - В горной зоне выше 800 метров над уровнем моря возможны сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья. Возрастает риск схода селей малого объема".

А в ближайшие двое суток в Сочи, предупреждают местные власти, ожидается подъем уровня воды в реках, местами с достижением опасных отметок.

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными и осторожными. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте, а в случае необходимости переобуться в зимнюю резину.

Кроме того, не рекомендуется оставлять автомобили в местах, где они могут помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В случае возникновения происшествий необходимо звонить по номеру "112".