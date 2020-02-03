RAWI FORUM 2020 станет площадкой для обсуждения изменений климата

19-20 февраля в Москве на сессии "Ветроэнергетика и глобальное изменение климата. Экология ветроэнергетики" форума RAWI FORUM 2020 под руководством генерального директора Центра экологических инвестиций Михаила Юлкина будут обсуждаться вопросы глобального изменения климата.

В качестве спикеров на сессии выступят представители органов государственной власти, посольства Германии в Москве, Центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС, эксперты некоммерческих организаций (ООО "Cоюз охраны птиц России", российское отделение Greenpeace, WWF России, The Bellona Foundation), директор информационно-аналитического центра "Новая энергетика", генеральный директор Центра энергоэффективности - XXI век.

Участники сессии оценят перспективы ветроэнергетики в части проекта по декарбонизации и снижении влияния человека на глобальное потепление климата, узнают, что думают эксперты про глобальное потепление и какие действия предпринимаются правительствами мира, рассмотрят вопросы вреда от ветроэнгергетики и ветрогенерации и их влияния на окружающую среду. К сожалению, легенды и мифы о экологическом вреде ветроэнергетических установок, их негативном влиянии на флору и фауну продолжают пользоваться популярностью и оказывают влияние на общественное мнение.

Также в рамках сессии участники и эксперты обсудят перспективы ратификации Парижского соглашения Российской Федерацией и оценят его потенциальное влияние на развитие сектора ветроэнергетики. В 2019 года Россия подписала Парижское соглашение по климату, которое объединяет усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. С 2021 года оно должно регулировать меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. А одно из ключевых положений соглашения - не позволять средней температуре на планете расти выше 1,5 - 2˚С.

Для России эта тема особенно актуальна. По данным Росгидромета, в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земле. Скорость роста среднегодовой температуры в стране - 0,42 градуса Цельсия за десять лет. Мировая температура за это же время меняется со скоростью 0,17 градуса. Вспышки эпидемий, наводнения, аномальная жара, зимы становятся короче и мягче - это только часть последствий потепления в России. Так, по данным Министерства природных ресурсов и экологии до 2030 года возможна потеря в среднем до 1-2 процента ВВП в год. При этом на отдельных территориях этот показатель может достигать 4-5 процентов регионального валового внутреннего продукта.

Справка "РГ"

Форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020 организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты. Регистрация на форум проходит на сайте RAWIFORUM 2020.