Космические спасатели ЦВО выдвинулись в Казахстан для встречи "Союза"

Поисково-спасательные машины-амфибии "Синяя птица" и 16 единиц спецтехники перебазировались из Челябинской области в Казахстан. Здесь в окрестностях Жезказгана, в 146 километрах юго-восточнее города, ожидается приземление спускаемого аппарата "Союз МС-13".

Напомним, шестого февраля в полдень на Землю вернутся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Кристина Кук.

"Для проведения поисково-спасательной операции четыре вездехода ПМ-1 и ПМ-2 доставили с аэродрома Упрун военно-транспортными самолетами Ан-12. Кроме того, поисково-спасательные машины прибудут к основному и запасному районам посадки своим ходом в составе автомобильной колонны", - передает пресс-служба Централнього военного округа.

Машины-амфибии "Синяя птица" были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов. Отличительная особенность ПЭМ-1 - пассажирский салон, а ПЭМ-2 - платформа для перевозки грузов.

"Машины эффективны в степи, лесу, пустыне, болоте, передвигаться по воде и снегу. Они оборудованы современными навигационными системами, автоматическим радиокомпасом, радиопеленгаторами "Пеликан", радиостанциями "Коралл" и "Журавль", а также светотехническим оборудованием", - рассказали в ЦВО.

Кстати

Ранее специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы, которые оказывают помощь во время запуска и посадки космических кораблей, провели тренировку на аэродроме в Свердловской области. Представители 12 воинских частей отработали десантирование с вертолетов Ми-8МТВ5-1 с высоты от 1000 до 3000 метров в сложных метеоусловиях: температура воздуха достигала -20 по Цельсию, а сила ветра - около 10 метров в секунду.