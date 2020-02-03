Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске

Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске. Борт следовал по маршруту Екатеринбург - Томск.

В парке компании самолеты Bombardier, уточняет РИА Новости. При посадке никто не пострадал, пассажиры и багаж были доставлены в аэровокзал. Всего на борту находились 35 человек: 32 пассажира и три члена экипажа.

Работа томского аэропорта приостановлена, самолет эвакуируют со взлетно-посадочной полосы. Причиной аварийной посадки стало повреждение передней стойки шасси, пишет ТАСС.