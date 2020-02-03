Челябинский школьник разместил объявление "о продаже" младшей сестры

Полицейские установили личность челябинца, разместившего на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже малолетней девочки. История оказалось шуткой, и ребенку ничего не угрожает, сообщили в понедельник в УМВД Челябинска.

- Установлено, что объявление о продаже несовершеннолетней девочки разместил ее старший брат, кстати, тоже несовершеннолетний,- сообщила представитель УМВД Челябинска Любовь Гайнуллина. - Сотрудники полиции уже провели профилактическую беседу с мамой и детьми, обратив внимание на негативные последствия подобных поступков.

Объявление о продаже "девочки Маши" челябинцы обнаружили в воскресенье на одном из бесплатных сайтов в разделе "Посуда". Именно в этой категории за пять тысяч рублей неизвестный пользователь предложил купить ребенка и даже разместил его фотографию. Объявление сразу заинтересовало полицию и очень скоро оказалось заблокировано.

Впрочем ставить точку в этой истории еще рано. Полицейская проверка продолжается. И по ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в УМВД города.