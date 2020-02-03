Новости

Голикова: Китай все еще не передал России штамм нового коронавируса 17:23
Введен временный запрет на ввоз экзотических животных из Китая 17:23
В Москве продлен "желтый" уровень опасности 17:21
Псковские таможенники нашли полтора миллиона сигарет в еловых досках 17:18
Проект об индексации пенсий опекунов внесен в Госдуму 17:14
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды 17:12
Найдена наскальная "космическая карта" исчезнувшей цивилизации пуэбло 17:06
ФАС: Предустановку и удаление приложений заложат в закон "О связи" 17:02
Margaret Dabbs London в России: бренд, созданный экспертом по уходу за ногами и руками 17:01
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о планах на будущее 17:00
Бывший генпрокурор Украины подал жалобу на Байдена 16:58
ДНР: Обмен всех на всех пока невозможен 16:56
Путин посетит череповецкий колледж 16:31
Чем удивит посетителей международная книжная выставка в Минске 16:29
В Екатеринбурге чемпион по паратриатлону устроился доставщиком еды 16:28
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совбеза 16:27
В Ленобласти три человека сгорели при пожаре в частном доме 16:22
Арестованным в Кабо-Верде мурманским морякам грозит от 13 до 18 лет 16:16
Немецкие власти не считают политическим отказ своему борту сесть в РФ 16:07
Видео: не очистил стекло от снега - попал в аварию 16:07
Эмбер Херд призналась, что регулярно избивала Джонни Деппа 16:00
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши 15:50
В Костроме накрыли "фабрику" поддельных водительских документов 15:47
Начало извержения крупного вулкана в Японии удалось снять на видео 15:45
В Греции при раскопках "Атлантиды" найдены сотни артефактов 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 16:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Екатеринбурге чемпион по паратриатлону устроился доставщиком еды

Текст: Екатерина Призова
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Свердловчанин, чемпион России по паратриатлону Михаил Асташов устроился на работу курьером в сервис доставки еды. Молодого человека заметили в центре Екатеринбурга горожане. В компании, где трудится Михаил, подтвердили, что вчера приняли спортсмена на работу.

Путин поддержал выделение квот для паралимпийцев в Олимпийском университете

Асташов родился без рук и ног, но, несмотря на это, добился выдающихся успехов в спорте.

"Он пришел с другом, но сам без труда прошел стандартные проверки. Легко справляется с телефоном и ручкой, и очень мотивирован работать", - сказали РИА Новости в пресс-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси", отметив, что у партнеров сервиса нет ограничений по привлечению к работе людей с ограниченными возможностями.

Как и любого начинающего курьера, сначала работу Асташова будут курировать: помогут адаптироваться к должности, выстроить процесс с учетом особенностей графика.

Между тем новоявленный курьер, в 2019 году ставший чемпионом России по паратриатлону, занимается еще и сайклингом (это занятия на тренажерах-велосипедах) и считает, что главное - верить в то, что нет ничего невозможного. "Если он захочет, будет считать важным для себя занятия спортом, то с любой инвалидностью можно, да и не только с инвалидностью, любому человеку, здоровому, хоть какому можно заниматься хоть чем и добиваться многого", - рассказал Михаил в интервью каналу "Вести.Урал".

Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Спорт Паралимпийский спорт Общество Ежедневник Образ жизни Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
Иностранцев, зараженных коронавирусом, могут депортировать из России
МВД введет новые комбинации в коды регионов для госзнаков
В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей
Футбол
Футбол
Кокорин заявил, что его официальная зарплата в "Зените" менее 20 тыс рублей
Паралимпийский спорт
Паралимпийский спорт
В Екатеринбурге чемпион по паратриатлону устроился доставщиком еды