В Екатеринбурге чемпион по паратриатлону устроился доставщиком еды

Свердловчанин, чемпион России по паратриатлону Михаил Асташов устроился на работу курьером в сервис доставки еды. Молодого человека заметили в центре Екатеринбурга горожане. В компании, где трудится Михаил, подтвердили, что вчера приняли спортсмена на работу.

Асташов родился без рук и ног, но, несмотря на это, добился выдающихся успехов в спорте.

"Он пришел с другом, но сам без труда прошел стандартные проверки. Легко справляется с телефоном и ручкой, и очень мотивирован работать", - сказали РИА Новости в пресс-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси", отметив, что у партнеров сервиса нет ограничений по привлечению к работе людей с ограниченными возможностями.

Как и любого начинающего курьера, сначала работу Асташова будут курировать: помогут адаптироваться к должности, выстроить процесс с учетом особенностей графика.

Между тем новоявленный курьер, в 2019 году ставший чемпионом России по паратриатлону, занимается еще и сайклингом (это занятия на тренажерах-велосипедах) и считает, что главное - верить в то, что нет ничего невозможного. "Если он захочет, будет считать важным для себя занятия спортом, то с любой инвалидностью можно, да и не только с инвалидностью, любому человеку, здоровому, хоть какому можно заниматься хоть чем и добиваться многого", - рассказал Михаил в интервью каналу "Вести.Урал".