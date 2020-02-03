В Екатеринбурге военный врач осужден за вымогательство взятки с пациента

Начальник неврологического отделения военного госпиталя - подполковник медицинской службы признан виновным во взяточничестве. Об этом сообщает сегодня Главное военное следственное управление СК РФ.

В январе-феврале 2019 года в медучреждение по направлению МЧС Свердловской области на обследование поступил полковник. Врачи должны были определить категорию годности к военной службе.

"11 февраля пациент поинтересовался у фигуранта, который был его лечащим врачом, когда можно получить свидетельство о болезни. На что доктор попросил 500 тысяч рублей. В противном случае угрожал затянуть процесс выдачи документа", - рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

Пациент воспринял требование всерьез и передал врачу 10 тысяч, которые у него при себе были. Оставшуюся сумму пообещал принести в течение двух недель. 19 февраля 2019 года, после получения 490 тысяч рублей от пациента, невролог был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия врач не признал вину, доказательства, собранные военными следователями, позволили Екатеринбургскому гарнизонному военному суду признать его виновным", - говорится в сообщении Главного военного следственного управления СК РФ.

Врач получил 7,5 года лишения свободы и лишился звания "подполковник медицинской службы". Кроме того, суд обязал его выплатить штраф - один миллион рублей.