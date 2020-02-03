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03.02.2020 18:57
Рубрика: Общество

Работа для своих

Регионам добавят полномочий для регулирования трудовой миграции
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
У региональных властей появятся дополнительные возможности по регулированию трудовой миграции. Например, они смогут утверждать перечень профессий, с указанием которых оформляется патент. То есть, если регион воспользуется таким правом, иностранные работники будут привлекаться к работе на территории только по тем профессиям, по которым имеется дефицит рабочей силы.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что новшества в сфере регулирования трудовой миграции прописаны в поправках к закону о правовом положении иностранных граждан и направлены на совершенствование регулирования привлечения и использования труда иностранцев. Сейчас законопроект проходит согласование в правительстве и с регионами. "Предлагаемые законопроектом механизмы предполагают более точечное регулирование привлечения иностранных работников, что позволит, с одной стороны, работодателям привлекать необходимых работников, а с другой - обеспечит приоритетное право граждан России на трудоустройство", - сказала Голикова.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Где в 2020 году запретят работать мигрантам

По данным МВД на 31 декабря 2019 года, всего в России находилось более 2,3 млн иностранных работников. Из них 1,5 млн - на основании патента.

Согласно законопроекту, регионам планируется предоставить право устанавливать лимиты на выдачу патентов на своей территории в зависимости от различных социально-экономических показателей, в том числе для защиты национального рынка труда. Это позволит более эффективно регулировать число трудовых мигрантов. Сейчас у регионов есть право только полностью приостанавливать выдачу патентов на определенный период.

По данным МВД на 31 декабря 2019 года, всего в России находилось более 2,3 млн иностранных работников. Из них 1,5 млн - на основании патента

Кроме того, документ предлагает отказаться от ежегодного установления правительством допустимой доли иностранцев в различных отраслях, а вместо этого - устанавливать такую долю по мере необходимости. По словам Татьяны Голиковой, это позволит более оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке труда и при необходимости либо устанавливать новое ограничение на привлечение иностранцев, либо, наоборот, его снимать.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Опубликованы данные по миграционной ситуации за 2019 год

Согласно постановлению правительства на этот год, мигрантам в России запрещено работать на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, в аптеках, в торговле вне магазинов, палаток и рынков. Торговать алкоголем и табаком в специальных магазинах им можно, но их там должно быть не более 15% от общего числа работников.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, сейчас губернаторы отвечают за эффективность социально-экономического развития и за занятость населения, но у них почти нет рычагов влияния на миграционную ситуацию. Законопроект даст им ту возможность.

Общество Соцсфера Миграция Экономика Работа Охрана труда Правительство Вице-премьеры Миграционный учет в России

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