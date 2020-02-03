Регионам добавят полномочий для регулирования трудовой миграции

У региональных властей появятся дополнительные возможности по регулированию трудовой миграции. Например, они смогут утверждать перечень профессий, с указанием которых оформляется патент. То есть, если регион воспользуется таким правом, иностранные работники будут привлекаться к работе на территории только по тем профессиям, по которым имеется дефицит рабочей силы.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, уточнив, что новшества в сфере регулирования трудовой миграции прописаны в поправках к закону о правовом положении иностранных граждан и направлены на совершенствование регулирования привлечения и использования труда иностранцев. Сейчас законопроект проходит согласование в правительстве и с регионами. "Предлагаемые законопроектом механизмы предполагают более точечное регулирование привлечения иностранных работников, что позволит, с одной стороны, работодателям привлекать необходимых работников, а с другой - обеспечит приоритетное право граждан России на трудоустройство", - сказала Голикова.

По данным МВД на 31 декабря 2019 года, всего в России находилось более 2,3 млн иностранных работников. Из них 1,5 млн - на основании патента.

Согласно законопроекту, регионам планируется предоставить право устанавливать лимиты на выдачу патентов на своей территории в зависимости от различных социально-экономических показателей, в том числе для защиты национального рынка труда. Это позволит более эффективно регулировать число трудовых мигрантов. Сейчас у регионов есть право только полностью приостанавливать выдачу патентов на определенный период.

По данным МВД на 31 декабря 2019 года, всего в России находилось более 2,3 млн иностранных работников. Из них 1,5 млн - на основании патента

Кроме того, документ предлагает отказаться от ежегодного установления правительством допустимой доли иностранцев в различных отраслях, а вместо этого - устанавливать такую долю по мере необходимости. По словам Татьяны Голиковой, это позволит более оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке труда и при необходимости либо устанавливать новое ограничение на привлечение иностранцев, либо, наоборот, его снимать.

Согласно постановлению правительства на этот год, мигрантам в России запрещено работать на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, в аптеках, в торговле вне магазинов, палаток и рынков. Торговать алкоголем и табаком в специальных магазинах им можно, но их там должно быть не более 15% от общего числа работников.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, сейчас губернаторы отвечают за эффективность социально-экономического развития и за занятость населения, но у них почти нет рычагов влияния на миграционную ситуацию. Законопроект даст им ту возможность.