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03.02.2020 20:20
Рубрика: Экономика

Перелом со смешением

Решится ли ЦБ на новое снижение ключевой ставки
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Первое в этом году заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу, 7 февраля, обещает стать интригующим. Ряд факторов говорит о том, что ЦБ может продолжить цикл снижения ставки, но новые внешние обстоятельства, включая пресловутый коронавирус, могут смешать карты регулятору. Впрочем, даже если ЦБ в эту пятницу возьмет паузу в смягчении денежно-кредитной политики, новое снижение ставки, похоже, все равно не за горами.
Фото: Андрей Махонин/ТАСС Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Банк России последовательно снижал ключевую ставку с прошлого лета, сейчас она составляет 6,25% годовых, за полгода она упала на 1,5 процентных пункта. ЦБ снижал стоимость кредита экономике на фоне низких темпов инфляции, слабого роста экономики и укрепившегося рубля. В 2019 году инфляция составила 3%, ЦБ ожидает, что в первом квартале годовой прирост потребительских цен притормозит до 2,5%, но к концу года выйдет на целевой уровень 3,5-4%.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки

7 февраля ЦБ будет выбирать из двух вариантов - снизить ставку до 6% или оставить все как есть. Если Банк России, принимая решение, сосредоточится на внутренних факторах, то есть замедлении инфляции и монетарной поддержке роста экономики, то снизит ставку до 6%, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его прогнозу, в конце апреля - мае рост потребительских цен может замедлиться до уровней 2% и ниже.

Но баланс рисков в 2020 году сменился в сторону проинфляционных за счет двух новых факторов, в том числе поэтому ЦБ, вероятно, сохранит ключевую ставку, указывают экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко. Во-первых, вызванное опасениями насчет распространения коронавируса в Китае снижение спроса и мировых цен на энергоносители может сказаться на динамике курса рубля. Во-вторых, анонсированные президентом в середине января дополнительные социальные стимулы должны поддержать рост потребления и, соответственно, определить более быстрое возвращение инфляции к цели. Детали относительно конкретных бюджетных мер в 2020 и 2021 годах, вероятно, станут известны только после середины февраля - это еще один повод для ЦБ отложить снижение ставки до следующего заседания в марте, считают Донец и Мелащенко.

Снижение ключевой ставки может приостановить распространение коронавируса

ЦБ снизит ставку до 6% в первом квартале, соглашается главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Но дальше регулятор возьмет паузу, прогнозирует он. Пауза может продлиться до конца года, если турбулентность на рынках сохранится продолжительное время, китайская и мировая экономика продолжит замедление, а цены на нефть закрепятся ниже 60 долларов за баррель, полагает Васильев. Если же состояние мировых рынков и цены на нефть стабилизируются, а также не последует новых внешних шоков, то ЦБ может вернуться к снижению ключевой ставки во второй половине года, допускает аналитик. При таком сценарии к концу 2020 года ключевая ставка может составить уже 5,75%, считает Васильев.

По мнению Покатовича, ЦБ до конца года может снизить ключевую ставку и до 5,5%. Пространство для маневра увеличится, если распространение коронавируса окончательно купируется в феврале-марте и не сформирует масштабное понижательное воздействие на всю мировую экономику, считает Покатович.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк Распространение нового коронавируса

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