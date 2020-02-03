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03.02.2020 20:40
Рубрика: Спорт

Впереди только бразильцы

Криштиану Роналду вышел на третье место по голам за карьеру в официальных матчах
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду идет за очередным рекордом. Оформив дубль в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", португалец довел число голов в карьере до 722. Это третий результат в истории футбола.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В списке лучших бомбардиров Роналду опередил знаменитого в прошлом немецкого форварда Герда Мюллера (720 мячей). Впереди только два легендарных бразильца - Ромарио (734 гола) и Пеле (767). Из действующих игроков в ближайшее время составить конкуренцию Криштиану может разве что Лионель Месси. В активе лидера "Барселоны" и сборной Аргентины 705 точных ударов.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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Вообще в последнее время Роналду набрал потрясающую форму. Хотя начинал португалец сезон не очень ярко: всего пять мячей в десяти играх итальянского первенства. Но начиная с декабря Криштиану непременно забивает в рамках "серии А". В девяти встречах на его счету 14 голов. При этом в списке лучших снайперов чемпионата лидер "Ювентуса" по-прежнему отстает от нападающего римского "Лацио" Чиро Иммобиле (25 мячей).

- У нас в атаке много футболистов экстраординарного уровня. Но иногда создает проблемы. К примеру, Роналду к середине сезона забил уже 22 мяча. В такой ситуации сложно добиться такой же результативности от полузащитников. С другой стороны, мы должны быть счастливы, что у нас есть Криштиану. Он продолжает регулярно забивать, и это важно для его духа. Роналду в хорошей физической форме и решает исходы матчей. Это то, чего мы от него ждали. Он великолепен, - отметил главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Напомним, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории европейских сборных. Сейчас в его активе 99 голов за Португалию, последний из которых он забил в ноябре прошлого года в матче квалификации Евро-2020 против Люксембурга. При этом Криштиану намерен также стать рекордсменом по голам за национальную команду. В настоящее время первое место в этом списке занимает бывший форвард сборной Ирана Али Даеи (109 мячей).

Спорт Футбол Игроки и тренеры Криштиану Роналду

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