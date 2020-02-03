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03.02.2020 21:13
Рубрика: Экономика

Стандарт качества

Текст: Алена Узбекова
Роскачество и Росстандарт создают межгосударственный комитет по стандартизации органической продукции. Предполагается, что его возглавит Россия, рассказали "РГ" в Роскачестве, где убеждены, что отечественные сертификаты на органику должны признаваться за рубежом. "Объем потребления органической продукции странами ЕC превышает объем ее производства", - обращают внимание в Роскачестве.

Что касается внутреннего рынка, то доля органики на нем может составить около 10%, считают в организации.

Органические продукты на миллиарды рублей оказались под запретом

Организация в конце декабря прошлого года получила право на сертификацию продукции органического растениеводства, животноводства, птицеводства, пчеловодства, аквакультуры и перерабатывающих предприятий. За основу российской методики были взяты принципы работы Международной федерации органического сельского хозяйства (IFOAM).

На конец января в Роскачество подано около 50 заявок от производителей напитков, молочной продукции, тепличных овощей, функционального питания, ликеро-водочных изделий. Получение сертификата занимает от 2 до 6 месяцев.

Кто сертифицирует

Аккредитацию по сертификации органики пока получили три компании: "Органик эксперт", "Россельхозцентр" по Воронежской области и Роскачество. На аккредитацию претендуют еще две организации, рассказали "РГ" в Росаккредитации. При этом в "Органик эксперт" сообщили о 19 уже сертифицированных производителях. В "Россельхозцентре" - о 10 заявках. Право сертифицировать органику нужно периодически подтверждать.

Экономика АПК Госфонды и контрольные органы Роскачество Правительство Минпромторг Росстандарт

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