Россияне оценили поправки в Конституцию

Подавляющее большинство россиян (90-91%) поддержали идею закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат и зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума. Результаты соответствующего опроса опубликовал ВЦИОМ.

В целом россияне считают важными лично для себя корректировки в Конституцию, предложенные президентом. Об этом заявили 79% респондентов, отвечая на вопросы социологов. Чаще об этом говорят жители городов-миллионников (86%), а в возрастном диапазоне - люди от 35 лет и старше (81%). По данным ВЦИОМ, 16% сказали, что изменения Основного Закона лично для них "скорее не важны", еще 5% затруднились ответить.

Помимо идеи закрепить в Конституции социальные гарантии наибольшее одобрение у населения получили предложения по изменению требований к кандидатам на должность президента. 87% высказались за увеличение "ценза оседлости" с 10 до 25 лет. Лишь 5% заявили, что относятся к этой инициативе скорее отрицательно.

68% респондентов приветствуют поправки о запрете на иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для губернаторов, членов правительства, судей, депутатов Госдумы, сенаторов. При этом 14% опрошенных эти возможные нововведения не одобряют.

В поддержку исключения из Конституции слова "подряд" применительно к срокам полномочий президента выступили 66%, 15% не уверены в этой идее.