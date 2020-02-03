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03.02.2020 18:58
Рубрика: Экономика

Рост совершил плановую посадку

Экономику в 2019 году подвели доходы населения, экспорт и нацпроекты
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Экономика в 2019 году показала самый слабый за три года результат. Согласно первой оценке Росстата, ВВП в 2019 году вырос на 1,3% после 2,5% в 2018 году и 1,8% в 2017 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таким образом, экономика выросла точно по прогнозу минэкономразвития, сделанному осенью позапрошлого года. Министерство рассматривало 2019 год как "адаптационный" - было ясно, что нацпроекты, ради которых с 1 января был повышен НДС, войдут в активную фазу ко второй половине года.

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Нацпроекты успели отразиться на экономическом росте: конечное государственное потребление выросло на 2,8%, но в основном благодаря бюджетным расходам под конец года, указывает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. В увеличение инвестиций вклад нацпроектов существенно меньше: их рост на 1,4% после почти нуля 2018 года означает ухудшение качественных характеристик производств, консервацию технологического отставания от стран-лидеров. Результаты были выше, если бы финансирование инвестиционных задач было более ритмичным. Другой причиной торможения экономики Широв называет низкий спрос населения, формирующий до 50% от ВВП: если в 2018 году он вырос на 3,3%, то в 2019 году - только на 2,3%, и то это даже выше ожиданий на фоне скромного роста реальных денежных доходов населения (на 0,8%) и мер ЦБ по охлаждению потребкредитования. Рост запасов в 2019 году означает, что предприятия выпускали и закупали продукцию в расчете на более высокий спрос, и это может стать фактором ограничения роста экономики в 2020 году.

Впервые за несколько лет сократился экспорт (на 2,1%), в том числе под влиянием сделки ОПЕК+. В то же время импорт поддерживается высокой зависимостью экономики от него. Как показала публикация Росстатом таблиц "затраты-выпуск", за 5 лет импортозамещение произошло лишь в сельском хозяйстве, пищевом производстве и фармацевтике, а зависимость от технологического оборудования даже подросла, указывает Широв. Импорт неизбежно будет возрастать как при ускорении темпов роста экономики, так и при увеличении инвестиций.

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Данные Росстата говорят о сохранении сырьевой направленности экономики (вклад сырьевых производств в динамику ВВП достигает 75%), с другой стороны - о перераспределении доходов в пользу финансовой системы (добавленная стоимость в этом секторе выросла на 9,7%). При этом крайне незначительно росли сектора, связанные с развитием человеческого капитала: образования на 1,5%, культуры и спорта на 1,8%, а в здравоохранении вообще отмечен спад на 2%. "Структурные сдвиги в экономике с низкими темпами роста - вещь почти невозможная", - говорит Широв.

Первую оценку ВВП Росстат производит по предварительным данным по крупным и средним предприятиям и домашним хозяйствам. По мере поступления и уточнения других статданных (по малому и среднему бизнесу, финансовым корпорациям, сектора госуправления) Росстат произведет еще четыре оценки роста ВВП за 2019 год, и итоговый показатель может существенно отличаться от первоначального. Так, по первой оценке за 2018 год ВВП вырос на 2,3%, по третьей - на 2,5 (четвертая оценка ожидается в марте).

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