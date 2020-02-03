Росстат опубликовал первую оценку роста экономики России в 2019 году

Согласно первой оценке Росстата, ВВП России в 2019 году вырос на 1,3% (до 109,36 трлн рублей) после 2,5% в 2018 году.

Таким образом, экономика выросла точно в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, сделанным осенью позапрошлого года. Министерство рассматривало 2019 год как "адаптационный" к решениям о повышении НДС и запуске нацпроектов - налог был повышен с 1 января, но изначально было ясно, что активная фаза выполнения нацпроектов (ради которых повышался НДС) сместится на вторую половину года.

Самое большое влияние на динамику ВВП оказал рост добывающих производств (2,7%), где высокие темпы показала добыча газа (10,6%) и руд цветных металлов (9,2%), а также рост обрабатывающих производств (1,6%), где заметным рост был у производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (2,7%), химических веществ и химических продуктов (2,7%), готовых металлических изделий (8,7%), лекарственных средств (18,6%), отметил глава Росстата Павел Малков.

Первую оценку ВВП Росстат производит, по предварительным данным, по крупным и средним предприятиям и домашним хозяйствам. По мере поступления и уточнения других статданных (по малому и среднему бизнесу, финансовым корпорациям, сектора госуправления) Росстат произведет еще четыре оценки роста ВВП за 2019 год, и итоговый результат может существенно отличаться от первоначального. Так, по первой оценке за 2018 год ВВП вырос на 2,3%, по третьей - на 2,5 (четвертая оценка ожидается в марте).