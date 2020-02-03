РЖД приостановили железнодорожное сообщение между Россией и Кореей

С 3 февраля до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР).

Об этом сообщают "Российские железные дороги".

Речь идет о поезде № 652/651 Уссурийск - Туманган отправлением из Уссурийска с 03.02.2020 года, из Тумангана с 04.02.2020 года; беспересадочном вагоне Пхеньян - Москва отправлением из Пхеньяна с 03.02.2020 года, из Москвы с 12.02.2020 года; беспересадочном вагоне Пхеньян - Хабаровск отправлением из Пхеньяна с 19.02.2020 года, из Хабаровска с 21.02.2020 года; беспересадочном вагоне Москва - Туманган отправлением из Москвы с 05.02.2020 года, из Тумангана с 12.02.2020 года.

Все неиспользованные билеты, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.