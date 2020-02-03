Савченко: Зеленский идет не тем путем

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала новые власти страны. По ее мнению, которое она высказала в эфире телеканала ZIK, президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания.

"Я понимаю, что он идет не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить", - заявила Савченко.

По ее словам, на руководящих постах в стране оказались люди с низким уровнем интеллекта. Это связано с украинской особенностью избирательной системы. Раньше люди голосовали за кандидатов, раздававших сахар и гречку. Теперь во власть приходят по партийным спискам. Как заявила Савченко, первые места в этих списках раскупаются олигархами, далее - люди с менее скромными финансовыми возможностями. И только затем в списках идут мыслящие люди. Поскольку никто не ожидал, что только что созданная партия "Слуга народа" одержит победу на выборах, "достойные люди" посчитали оскорбительным занимать в ее списках дальние позиции. В итоге в партию набрали людей, которые не умеют думать.

Ранее ситуацию на Украине раскритиковал и бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его словам, стране грозит распад на пять частей. К этому ведет деятельность олигархов, фактически создавших собственные армии.