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03.02.2020 16:06
Рубрика: Экономика

Сергей Брилев возглавил ассоциацию "Глобальная энергия"

Текст: Александр Емельяненков
Журналист-международник, ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия" Сергей Брилев возглавил ассоциацию "Глобальная энергия" - это организация-оператор Международной энергетической премии с тем же названием.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Такое предложение, как стало известно "Российской газете", было сделано нашему коллеге накануне. А в понедельник, 3 февраля, оно юридически оформлено солидарным решением соучредителей ассоциации и одноименной премии. Сегодня их три: "Газпром", "Сургутнефтегаз" и "ФСК ЕЭС" (Россети). В официальном сообщении сказано, что "в качестве руководителя организации Сергей Брилев приступит к управлению действующими проектами "Глобальной энергии", а также займется развитием новых направлений".

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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В диалоге с "Российской газетой" коллега сам рассказал, как видит работу в новом для себя качестве. По выражению Брилева, это будет четвертая его "ипостась".

- Прежде всего, я остаюсь ведущим программы "Вести в субботу". Второе, что достаточно серьезно увлекает, - академическая стезя. Я кандидат исторических наук, пишу докторскую. В архив Коминтерна хожу, как на работу. У меня в кармане два пропуска: на телеканал "Россия" и туда. Есть и третья параллельная жизнь. Уже много лет назад я и мои южноамериканские товарищи учредили в Монтевидео Институт Беринга-Беллинсгаузена. А буквально только что нашими стараниями установлен памятник Беллинсгаузену на станции его имени в Антарктиде.

Учредителям, когда от них поступило предложение возглавить Ассоциацию, я сразу сказал: мне это интересно, но вот так бросать то, что я делаю на всех моих фронтах, не могу, не хочу и не буду. Сошлись на том, что я стану отвечать в большей степени за внешние связи и имидж Ассоциации. Собственно, от меня ожидают именно здесь серьезного приращения.

Сергей Брилев родился в 1972 году в Гаване. Окончил МГИМО, Институт иностранных языков Монтевидео, курсы Би Би Си и Агентства международного развития (США). В профессию пришел через отдел науки и образования "Комсомольской правды", два года был спецкором международного отдела "Московских новостей". С 1995 года - на телеканале "Россия", последние двенадцать лет - бессменный ведущий программы "Вести в субботу". Трижды становился лауреатом ТЭФИ.

Фото: Pixabay
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В октябре 2016 года защитил в МГИМО диссертацию "Советский фактор в политике малых стран Латинской Америки в канун и во время Второй мировой войны" на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Положительный отзыв на подготовленную к защите работу Сергея Брилева дали доктор исторических наук Сергей Караганов (НИУ "Высшая школа экономики") и академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

На этой неделе Сергей Брилев в Лондоне - вместе с главой Наблюдательного совета "Глобальной энергии" Олегом Бударгиным ведут консультации с экспертами, назначена встреча в штаб-квартире Мирового энергетического совета.

- Это старейшая организация, которая была создана при удивительных условиях, - не преминул он напомнить перед самым отлетом. - Чем удивительны? А тем, что Советский Союз, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты учредили этот Совет еще за два десятилетия до создания антигитлеровской коалиции. В 2022 году Совет проводит большой энергетический сбор в Санкт-Петербурге.

Как эти события связаны между собой и помогут ли сделать "Глобальную энергию" еще более глобальной и узнаваемой - в интервью Сергея Брилева, которое публикуется в "Российской газете" 4 февраля.

Экономика Отрасли Энергетика

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