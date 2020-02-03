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03.02.2020 16:47
Рубрика: Общество

Школьникам расскажут, как бороться с кибербуллингом и игроманией

Текст: Ксения Колесникова
В школьных программах и учебниках по ОБЖ появятся новые модули. Детям расскажут о том, как не стать жертвой манипуляции в интернете, как избегать конфликтов в школе, противостоять кибербуллингу, игромании и другим рискам. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов говорил на встрече с директором Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлией Шойгу, руководителем липецкой областной общественной организации "Поиск пропавших детей" Вячеславом Теминым и уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области Юрием Тараном.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты предложили издать новые учебники по ОБЖ, переобучить преподавателей-предметников для работы с детьми в новых "цифровых" условиях и наладить системную работу с родителями: рассказывать им, какие угрозы существуют в интернете.

Фото: iStock
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"Мы видим, с чем вынуждены сталкиваться наши дети в соцсетях, в реальной жизни. Конечно, нам необходимо ограждать их от этого, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Не менее важно научить их самостоятельно реагировать на угрозы. Мы должны не утаивать проблемы от детей, а называть вещи своими именами. В учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях".

Также Сергей Кравцов отметил: необходимо создать доступные, "говорящие на языке школьников" источники информации по проблемам безопасности в сети и кибербуллингу. Нужны альтернативные ресурсы, которым будут доверять дети.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу рассказала о том, что системная работа над обновлением содержания предмета ОБЖ идет уже около полутора лет. И акцент в новой программе сделан не на жесткий контроль, а на просвещение. На то, чтобы доступным языком рассказать ребенку, как не попасть в опасную ситуацию, избежать ее.

Напомним, ранее на встрече с общественностью в Липецке президент Владимир Путин поручил главе Минпросвещения проработать эту тему. Он отметил, что необходимо включить в курс школьного обучения вопрос противодействия "группам смерти".

Общество Семья и дети Общество Образование Правительство Минпросвещения

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