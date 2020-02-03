Шоу с Собчак поставили на Первом сразу после сериала "Триггер"

Еще в прошлом сезоне велись разговоры о том, что на Первом канале готовится шоу, которое будет вести Ксения Собчак, но никто не знал подробности. Была даже разыграна сцена между Малаховым и Собчак по поводу возвращения скандальной ведущей на Первый канал - она обошла все медиапространство и дала повод домыслам о том, что Собчак заменит Дмитрия Борисова в программе "Пусть говорят". Все оказалось совсем не так. Первый канал объявил премьеру сезона - шоу "Док-Ток", слоган которого "Истории, достойные экранизации". Соведущий Собчак в этом проекте - Александр Гордон.

Любопытен тот факт, что шоу в эфир поставили в будни, начиная с 10 февраля, в 22:30. А перед шоу, но после программы "Время", будут демонстрировать давно ожидаемый сериал "Триггер", в котором Максим Матвеев играет психолога, действующего провокационными методами. Что даст такая связка в рейтинговом отношении - скоро узнаем. А пока - подробнее о проектах.

В центре внимания ежедневного вечернего шоу "Док-Ток" - истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным. Можно было бы снять по ним фильмы или сериалы, но нет - они стали предметом обсуждения в новом шоу, авторы которого утверждают, что события в нем переживаются заново. "Каждая тема раскрывается с разных сторон, ведь у героев своя правда", - говорится в релизе.

Ксения Собчак и Александр Гордон будут сменять друг друга. "Каждый из них, обладая уникальной манерой ведения и собственной точкой зрения, привнесет в проект авторское видение", - обещают на Первом канале.

"Мы с Ксенией очень разные люди, как и все, кто нас смотрит. И нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы", - говорит Александр Гордон.

"Док-Ток" - это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал. Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие. Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы", - обещает Собчак. И признается, что идея ее сотрудничества с Первым появилась около трех лет назад, и в какой-то момент канал предложил вот такой формат.

"Работа над "Док-Ток" была длительной: проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру", - говорит Ксения Анатольевна.

История, рассказанная в сериале "Триггер", также когда-то была такой достойной экранизации. Триггер (в переводе с английского "спусковой крючок") - в психологии: событие, вызывающее внезапное переживание психологической травмы. Герой Максима Матвеева - Артем Стрелецкий - психолог, профессиональный провокатор, практикующий "шоковый" метод психотерапии. Артем провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеется над ними, специально подстраивает неловкие ситуации и намеренно выталкивает из зоны психологического комфорта. Провокации активируют в психике человека желание немедленно разобраться со своими проблемами, и решение находится очень быстро - буквально за один-два сеанса. Практика Артема процветает, пока один из клиентов Стрелецкого не накладывает на себя руки. Выйдя на свободу после четырехлетнего заключения по делу о доведении до самоубийства, Артем твёрдо намеревается всё исправить - доказать свою невиновность и вернуть любимую жену Дашу...

"Самым сложным для такого проекта как "Триггер" было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также сценариста Андрея Золотарева ("Притяжение", "Тренер", "Лёд") ушло более полутора лет", - рассказывает Александр Цекало, а именно его компания Sreda снимала сериал.

Проект был проект на кинорынке в Каннах в 2018-м году, где права на его адаптацию сразу же купили представители кинобизнеса из США и Японии. Возможно, какая-то страна купит и права на адаптацию шоу "Док-Ток". Только вот где они возьмут такую, как Собчак?