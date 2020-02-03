Шведского кулинара пригрозили убить за пиццу с киви

Владелец пиццерии в небольшом городке на юге Швеции Стеллан Йоханссон столкнулся с большими проблемами. Он приготовил пиццу с использованием киви. Узнав из социальных сетей о новинке, итальянские фанаты обещали расправиться с ним за грубое нарушение кулинарных традиций, сообщает портал 20min.ch.

Йохансcон угощает постоянных посетителей "киви-пиццой", причем продукт пользуется повышенным спросом. Он продает в день 10-12 штук пиццы, которую охотно покупают транзитные водители. Все началось с подарка родственников. Они вручили Йоханссону на Рождество 15 кг киви, которые выращивают на ферме. Кулинар использовал фрукты в самых разных комбинациях, в том числе в пицце, и выкладывал шедевры в Facebook. Скоро о "киви-пицце" стало известно в Италии. "Пицца с киви нарушает правила средиземноморской кухни. Соленое блюдо не сочетается с фруктами. Никто, ведь не ест спагетти с ананасом", - критиковал шведа директор Неаполитанской ассоциации пиццы Associazione Verace Pizza Napoletana Стефано Ауриккьо.

Более доходчиво общались со шведом в интернете рядовые итальянцы. "Они что там с ума все сошли, угрожая мне убийством за разрушение культуры питания Италии", - негодовал Йоханссон. Тем не менее, критику принял к сведению и больше новомодную пиццу не предлагает. Непонятно только почему это произошло: из-за угроз расправы или потому что, весь запас киви вышел.

Между тем первая пицца была создана в Неаполе в 1522 году, и теперь она считается родоначальником всей итальянской пиццы. В XVII веке появилась профессия "пиццайоло" (pizzaiolo). Так называли людей, готовивших это блюдо для итальянских крестьян. При этом наиболее знаменитым стал вариант неаполитанской пиццы "Маргарита". Считается, что продукт назвали в честь жены итальянского короля Умберто I. Она оценила блюдо не только за вкус, но и за цвета итальянского флага: красный (помидоры), зеленый (базилик) и белый (моцарелла). В декабре 2017 году итальянская пицца признана нематериальным наследием ЮНЕСКО.