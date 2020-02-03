Около 500 человек оказались отрезаны от большой земли на курорте в Канаде

На канадском горнолыжном курорте из-за оползня оказались отрезанными от внешнего мира 500 отдыхающих. Власти предложили им скинуться по 102 евро на человека, чтобы покинуть курорт на вертолете, сообщает RTL.

Каникулы превратились для 500 человек в настоящий кошмар. Они были заблокированы в воскресенье в небольшом горнолыжном курорте в канадской провинции Британской Колумбии в результате оползня. Проливные дожди вызвали поток грязи и мусора, которые отрезали единственную подъездную дорогу к горному курорту Саскватч примерно на километр, говорится в заявлении министерства транспорта провинции.

По информации чиновников, работы по расчистке дороги могут занять пять-шесть дней. Власти предложили отдыхающим остаться на курорте на этот срок на период расчистки дороги. "Мы находимся во власти Матери Природы", - сказал CBC менеджер станции Шелби Лим, добавив, что подача центрального электроснабжения на курорте была прервана из-за ненастной погоды, но электричество продолжает поступать, благодаря установленным на нем автономным генераторам.

Чиновники предложили отдыхающим покинуть курорт на вертолете за 150 канадских долларов (102 евро) на человека. По данным канадских медиа, только около 100 человек решили воспользоваться этим предложением, остальные намерены остаться на курорте, ожидая открытия дороги.