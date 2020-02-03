Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%

Менее половины украинцев поддерживают Владимира Зеленского спустя девять месяцев после триумфального избрания президентом. Такие данные обнародовали киевский центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им. Яременко.

Опрос проводился с 24 по 28 января на всей территории Украины среди респондентов старше 18 лет. Итоги следующие: полностью не доверяют и не поддерживают главу государства 20,5%, "скорее не доверяют" - 18,8%, "скорее доверяют" - 28,7%, и полностью доверяют - 20,7 % опрошенных. Еще 11,3% не определились со своим отношением к президенту.

Таким образом, суммарный уровень доверия общества к Зеленскому впервые опустился ниже 50%. Впрочем, пока он остается единственным украинским политиком с положительным балансом сторонников и противников, хотя нельзя не отметить взрывной рост числа тех, кому президент не нравится - до 39%.

В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%. Так, незадолго до нового года социологическая группа "Рейтинг" зафиксировала 67% поддержки Зеленского. Впрочем, уже тогда этот социологический опрос был поставлен под сомнение профессиональным сообществом и назван "ангажированным".

При этом Зеленский - отнюдь не рекордсмен в падении рейтинга. Сразу на 42% за полтора месяца упал уровень доверия к премьер-министру Гончаруку: до 23,5%. Причина - антисоциальные реформы и обнародованные записи разговоров премьера, где тот признавался в непонимании экономических процессов.