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03.02.2020 20:38
Рубрика: Общество

Hubble заснял спиралевидный объект в созвездии Рыб

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al. Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.
Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило изображение спиралевидной галактики, сделанное космическим телескопом Hubble.

Как сообщается на сайте NASA, объект представляет собой решетчатую спираль, известную под названием NGC 7541. Он расположен в направлении созвездия Рыб примерно в 110 миллионах световых годах от нас и составляет пару вместе со своим соседом, галактикой NGC 7537.

Фото: iStock
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Решетчатая спираль - это галактика с вращающимися кольцами, спиральными рукавами и ярким центром, который пересекается полосой из газа и звезд. Последняя проходит непосредственно через центральную область галактики.

Ученые предполагают, что эта полоса вызывает активность и "несколько оживляет центр галактики", подпитывая мириады процессов, которые происходят в данном регионе.

Речь идет о процессах звездообразования. Возможно, без указанной полосы эти механизмы никогда не были бы запущены. Подобные процессы характерны примерно для двух третей известных науке спиральных галактик, включая наш собственный Млечный Путь.

"На самом деле NGC 7541 имеет более высокую, чем обычно, скорость звездообразования, - пишут исследователи. - Это добавляет веса теории, что спиральные стержни действуют как звездные питомники, загоняя и направляя внутрь материал и "топливо", необходимые для создания и воспитания новых звезд-младенцев".

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