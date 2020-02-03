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03.02.2020 18:40
Рубрика: Власть

Срок подачи поправок к Конституции продлен до 14 февраля

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты дали больше времени для сбора предложений ко второму чтению президентских поправок в Конституцию РФ. Совет Думы продлил срок предоставления поправок до 14 февраля. Ранее документ, подготовленный по итогам Послания Федеральному Собранию, в Думе хотели рассмотреть во втором чтении уже 11 февраля.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

К законопроекту в профильный комитет нижней палаты уже поступило 65 поправок, уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета. И инициативы продолжают поступать.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Напомним, что президент, в частности, предложил закрепить в Конституции социальные гарантии, усилить роль парламента, установить приоритет российского права над международным (если нормы последнего противоречат Основному закону). Эти и другие масштабные предложения вошли в законопроект, который прошел первое чтение 23 января. После этого на сбор поправок ко второму чтению было отведено две недели. Основное чтение было предварительно запланировано на пленарное заседание 11 февраля. Однако позже стало ясно, что идей по доработке возникло множество. Причем их генерируют не только законодатели. В рабочую группу, которая обобщает предложения, поступили десятки инициатив от граждан, институтов гражданского общества, партий, представителей регионов, да и от самих членов рабгруппы. В итоге ранее сегодня сопредседатели рабгруппы заявили, что им нужно больше времени.

Дума сразу откликнулась. Рассмотрение президентского законопроекта было перенесено на более поздний срок, сообщил по итогам заседания Совета первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. "Поправки будут приниматься до 14 февраля", - уточнил он.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Вячеслав Володин, объясняя дополнительное время на рассмотрение важного проекта, заявил о необходимости всесторонне изучить предложенные поправки, чтобы в итоге выйти на принятие проработанного качественного решения. Ведь важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить предложения с представителями гражданского общества и экспертами, отметил он. "Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный", - подчеркнул спикер.

- Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием, - пояснил глава нижней палаты, - но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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