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03.02.2020 13:23
Рубрика: В мире

Трамп по ошибке поздравил не тот штат с победой в Супербоуле

Текст: Александр Саможнев
Фото: REUTERS/Carlos Barria Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Любители американского футбола раскритиковали президента Дональда Трампа, допустившего ошибку при поздравлении победителя за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Фото: AP Photo/Charlie Neibergall
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"Поздравляю "Канзас-Сити чифс" с отличной игрой и с фантастическим возвращением, совершенным под колоссальным давлением. Вы отлично представляли штат Канзас. Наша страна вами гордится", - написал Трамп в Twitter.

Проблема заключалась в том, что Канзас-Сити расположен в штате Миссури, а не в Канзасе. Пользователи Twitter из числа болельщиков почувствовали себя уязвленными и отругали Трампа за незнание принципиальных вещей. Позднее президент США опубликовал в социальных сетях исправленную версию сообщения, в котором поздравил "Канзас-Сити чифс" и штат Миссури.

Напомним, команда "Канзас-Сити чифс" впервые за несколько десятилетий выиграла Супербоул. Игроки из Миссури серьезно уступали калифорнийской команде "Сан-Франциско Форти Найнерс", но все же смогли одержать верх.

В мире США Дональд Трамп

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