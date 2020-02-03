Трамп по ошибке поздравил не тот штат с победой в Супербоуле

Любители американского футбола раскритиковали президента Дональда Трампа, допустившего ошибку при поздравлении победителя за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ).

"Поздравляю "Канзас-Сити чифс" с отличной игрой и с фантастическим возвращением, совершенным под колоссальным давлением. Вы отлично представляли штат Канзас. Наша страна вами гордится", - написал Трамп в Twitter.

Проблема заключалась в том, что Канзас-Сити расположен в штате Миссури, а не в Канзасе. Пользователи Twitter из числа болельщиков почувствовали себя уязвленными и отругали Трампа за незнание принципиальных вещей. Позднее президент США опубликовал в социальных сетях исправленную версию сообщения, в котором поздравил "Канзас-Сити чифс" и штат Миссури.

Напомним, команда "Канзас-Сити чифс" впервые за несколько десятилетий выиграла Супербоул. Игроки из Миссури серьезно уступали калифорнийской команде "Сан-Франциско Форти Найнерс", но все же смогли одержать верх.