Умер самый известный наемник в мире по прозвищу "Безумный Майк"

Его бесчисленное количество раз могли убить во время тайных операций "солдат удачи", которые проводились под его непосредственным руководством. Майкл Хоар, по прозвищу "Безумный Майк", тихо скончался в госпитале в южноафриканском Дурбане в возрасте 100 лет, сообщает ВВС, "Майк Хоар жил в соответствии со своей философией, согласно которой вы живете больше, если вы постоянно подвергаетесь опасности, поэтому он и прожил более 100 лет", - сказал сын наемника Кристофер Хоан.

Майкл Хоар стал прототипом героя в исполнении Ричарда Бертона, пожалуй, самого известного фильма о наемниках "Дикие гуси", вышедшего в прокат в 1978 году. "Дикие гуси" - именно так назывался отряд наемников под руководством "Безумного Майка", который участвовал в тайных операциях по всему свету.

У Хора удивительная судьба, которая достойна отдельного голливудского блокбастера. Он родился в Индии в семье ирландцев, которая вскоре после рождения ребенка вернулась на родину. После службы в британской армии во время Второй мировой войны и увольнения со службы в звании майора, Хоар получил образование по специальности бухгалтер. Он переехал в Южную Африку, где руководил несколькими малыми предприятиями. Однако работа в офисе скоро наскучила этому блестяще подготовленному вояке, обладавшему отменным здоровьем и крепким телосложением.

Карьера рейнджера и работа на правительства иностранных государств началась с кампаний в Конго в 1960-х годах. В 1961 году его представили Моисе Чомбе - конголезскому политику и бизнесмену, который через три года станет премьер-министром Конго. В 1964 году Чомбе нанял Хоара, сколотившего свой отряд для того, чтобы подавить восстание Симбы, поддерживаемое коммунистами. Когда 18 месяцев спустя кампания закончилась успешно для Чомбе, Хоар и его отряд "Дикие гуси", стали известны спецслужбам во всем мире.

Тем временем его пылкие антикоммунистические речи не прибавляли ему поклонников во многих странах, а восточногерманское радио регулярно называло его "бешеной собакой". Ему дали прозвище "Безумный Майк", от которого он был в восторге.

В начале 1980-года он решил закончить свою карьеру наемника, но в 1981 году неожиданно решил возобновить ее, и это решение, в конечном итоге, сделало из него посмешище. Хоар был заключен в тюрьму за совершение попытки неудавшегося государственного переворота на Сейшельских островах. Тогда группа провалилась самым неожиданным образом, попавшись на провозе оружия в своих сумках в аэропорту Сейшел.

Хоар полагал, что сможет "малой кровью" свергнуть социалистическое правительство при президенте Альберте Рене, к которому имел особую ненависть. Он получил поддержку правительств Южной Африки и Кении и начал готовиться к перевороту.

В октябре 1981 года ему было доставлено оружие в его пригородное бунгало в Южной Африке, которое он спрятал в своем подвале. Он нанял в качестве наемников 46 человек, вместе с которыми планировал приехать на Сейшельские острова, под легендой бывших и сильно пьющих игроков в регби, которые играют в ветеранских турнирах.

Почти всем наемникам удалось пройти через специально организованный для них пограничный пункт в аэропорту Маэ. Однако один из них, перебрав со спиртным, встал "не в ту очередь", поссорился с таможенником, который в итоге обыскал его сумку и нашел в ней оружие. Вскоре обыскали поклажу других "ловцов за удачей", прилетевших рейсом из Африки. Их с позором отправили обратно в ЮАР, где демонстративно взяли под стражу. Хоар провел тюрьме неделю и был освобожден. Отряд "Дикие гуси" высмеяли в мировой прессе.

"Безумный Майк", перешагнувший на седьмой десяток лет, не успокоился и через несколько лет попытался угнать вместе с боевыми товарищами самолет индийской авиакомпании. На этот раз он угодил в тюрьму всерьез и надолго. Ему дали 20 лет тюрьмы, из них - 10 условно. Хоар вышел на свободу спустя три года и занялся написанием мемуаров, выпустив книги "Наемник", "Дорога в Каламату" и "Дело Сейшельских островов". Последние месяцы жизни он провел в больнице.