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03.02.2020 14:06
Рубрика: В мире

Умер самый известный наемник в мире по прозвищу "Безумный Майк"

Текст: Максим Макарычев
Его бесчисленное количество раз могли убить во время тайных операций "солдат удачи", которые проводились под его непосредственным руководством. Майкл Хоар, по прозвищу "Безумный Майк", тихо скончался в госпитале в южноафриканском Дурбане в возрасте 100 лет, сообщает ВВС, "Майк Хоар жил в соответствии со своей философией, согласно которой вы живете больше, если вы постоянно подвергаетесь опасности, поэтому он и прожил более 100 лет", - сказал сын наемника Кристофер Хоан.
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Майкл Хоар стал прототипом героя в исполнении Ричарда Бертона, пожалуй, самого известного фильма о наемниках "Дикие гуси", вышедшего в прокат в 1978 году. "Дикие гуси" - именно так назывался отряд наемников под руководством "Безумного Майка", который участвовал в тайных операциях по всему свету.

У Хора удивительная судьба, которая достойна отдельного голливудского блокбастера. Он родился в Индии в семье ирландцев, которая вскоре после рождения ребенка вернулась на родину. После службы в британской армии во время Второй мировой войны и увольнения со службы в звании майора, Хоар получил образование по специальности бухгалтер. Он переехал в Южную Африку, где руководил несколькими малыми предприятиями. Однако работа в офисе скоро наскучила этому блестяще подготовленному вояке, обладавшему отменным здоровьем и крепким телосложением.

Карьера рейнджера и работа на правительства иностранных государств началась с кампаний в Конго в 1960-х годах. В 1961 году его представили Моисе Чомбе - конголезскому политику и бизнесмену, который через три года станет премьер-министром Конго. В 1964 году Чомбе нанял Хоара, сколотившего свой отряд для того, чтобы подавить восстание Симбы, поддерживаемое коммунистами. Когда 18 месяцев спустя кампания закончилась успешно для Чомбе, Хоар и его отряд "Дикие гуси", стали известны спецслужбам во всем мире.

Тем временем его пылкие антикоммунистические речи не прибавляли ему поклонников во многих странах, а восточногерманское радио регулярно называло его "бешеной собакой". Ему дали прозвище "Безумный Майк", от которого он был в восторге.

В начале 1980-года он решил закончить свою карьеру наемника, но в 1981 году неожиданно решил возобновить ее, и это решение, в конечном итоге, сделало из него посмешище. Хоар был заключен в тюрьму за совершение попытки неудавшегося государственного переворота на Сейшельских островах. Тогда группа провалилась самым неожиданным образом, попавшись на провозе оружия в своих сумках в аэропорту Сейшел.

Хоар полагал, что сможет "малой кровью" свергнуть социалистическое правительство при президенте Альберте Рене, к которому имел особую ненависть. Он получил поддержку правительств Южной Африки и Кении и начал готовиться к перевороту.

В октябре 1981 года ему было доставлено оружие в его пригородное бунгало в Южной Африке, которое он спрятал в своем подвале. Он нанял в качестве наемников 46 человек, вместе с которыми планировал приехать на Сейшельские острова, под легендой бывших и сильно пьющих игроков в регби, которые играют в ветеранских турнирах.

Почти всем наемникам удалось пройти через специально организованный для них пограничный пункт в аэропорту Маэ. Однако один из них, перебрав со спиртным, встал "не в ту очередь", поссорился с таможенником, который в итоге обыскал его сумку и нашел в ней оружие. Вскоре обыскали поклажу других "ловцов за удачей", прилетевших рейсом из Африки. Их с позором отправили обратно в ЮАР, где демонстративно взяли под стражу. Хоар провел тюрьме неделю и был освобожден. Отряд "Дикие гуси" высмеяли в мировой прессе.

"Безумный Майк", перешагнувший на седьмой десяток лет, не успокоился и через несколько лет попытался угнать вместе с боевыми товарищами самолет индийской авиакомпании. На этот раз он угодил в тюрьму всерьез и надолго. Ему дали 20 лет тюрьмы, из них - 10 условно. Хоар вышел на свободу спустя три года и занялся написанием мемуаров, выпустив книги "Наемник", "Дорога в Каламату" и "Дело Сейшельских островов". Последние месяцы жизни он провел в больнице.

В мире Африка ЮАР

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