В Цхинвале нашли мертвым российского советника по вопросам здравоохранения

В Южной Осетии скончался российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на местные правоохранительные органы, его тело, а также тело его жены были обнаружены в частном доме, который они снимали в Цхинвале.

Эксперты изучают место происшествия. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Точные причины будут названы после проведения судебно-медицинской экспертизы во Владикавказе.

Игорь Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, реформируя республиканское здравоохранение. Ранее он работал в департаменте здравоохранения Москвы и внес большой вклад в реформирование оказания услуг "скорой помощи".