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03.02.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Искусство сбора

В ФНС рассказали, почему россияне стали аккуратнее платить налоги
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8075)
Процент несвоевременно уплаченных гражданами и бизнесом налогов за последние два года снизился в России в три раза. Вместе с тем продолжает уменьшаться сумма задолженности. По итогам 2019 года при общем росте поступлений в консолидированный бюджет она сократилась на 6,2%, или на 120 млрд рублей, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Сумма задолженности по налогам за 2019 год сократилась на 6,2%, или 120 млрд рублей. Фото: iStock Сумма задолженности по налогам за 2019 год сократилась на 6,2%, или 120 млрд рублей. Фото: iStock
Сумма задолженности по налогам за 2019 год сократилась на 6,2%, или 120 млрд рублей. Фото: iStock

Ситуацию с долгом отражает международный индекс DTI (англ. debt-to-income - отношение долга к поступлениям). Сейчас он самый низкий за всю историю наблюдений - 6%. "Если бы DTI сегодня находился на уровне двухлетней давности (9,2%) - долг в бюджет был бы почти на 900 млрд рублей больше. Снижение индекса оказывает прямое влияние на наполнение бюджета", - пояснил замруководителя ФНС Константин Чекмышев.

Фото: iStock
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По итогам 2019 года налоговая служба также впервые не зафиксировала увеличения долга по имущественным налогам граждан. Не платят налоги вовремя минимум россиян. В большинстве регионов их число не превышает 1-5% населения.

В ФНС отмечают, что это в том числе результат создания условий для того, чтобы граждане могли быстро и удобно платить налоги. Сейчас это можно делать в личном кабинете и с помощью специальных электронных сервисов на сайте ФНС, введя УИН (уникальный идентификационный номер, указанный в налоговом уведомлении), заполнив платежное поручение.

Еще один механизм - так называемый единый налоговый платеж. Он появился в 2018 году и представляет собой аналог электронного кошелька. Налогоплательщик пополняет его заранее, а налоговые органы, когда приходит срок, самостоятельно разносят суммы на существующие обязательства.

Уже сейчас сумма таких платежей достигает одного миллиарда рублей. С начала 2020 года режим стал доступен для уплаты не только имущественных налогов, но и НДФЛ. В дальнейшем его можно распространить на платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, считают в ФНС.

По итогам 2019 года ФНС впервые не зафиксировала увеличения долга по имущественным налогам граждан. Вовремя их не платят минимум россиян

Налоговая служба проводит акции по информированию о способах уплаты налогов и последствиях неисполнения этой обязанности. Уже запущены дополнительные меры по напоминанию о долге в личном кабинете. Изменения в законе позволят уже весной начать информирование о задолженности через смс, если гражданин дал на это свое согласие, напоминают в ФНС.

"При росте исполнения обязательств добросовестными гражданами и бизнесом особо важно обеспечить максимальное воздействие на тех, кто действительно не платит налоги. Это простой принцип справедливости: те, кто платит, должны быть уверены, что это сделают все", - отмечает Чекмышев.

Он напоминает, что налоговая служба в этом вопросе действует последовательно: от убеждения и более мягких юридических действий мер к мерам ответственности. Сначала выставляются уведомления, требования об уплате, но если на это нет реакции, начинается взыскание.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Если речь идет о долгах юридических лиц и предпринимателей, по закону мы обязательно должны сначала обратиться в банки, - указывает замруководителя ФНС. - Конституционный суд еще 10 лет назад прямо сказал, что обязательное взыскание за счет средств должников в банке до направления документов судебным приставам - это часть системы гарантий соблюдения прав налогоплательщиков, ведь передача взыскания долга приставу создает риски новых обременений и негативных последствий для должников".

Для выбора срока мер взыскания в ФНС внедрили автоматизированное ранжирование - научили систему отличать кассовый разрыв от злоупотреблений. "При отсутствии признаков недобросовестного поведения, вывода активов мы максимально долго (насколько позволяет закон) ждем исполнения обязательств до передачи долга судебным приставам. И наоборот, если такие признаки, цифровые маркеры, есть, немедленно используем все возможности для взыскания долга", - поясняет Константин Чекмышев.

По его словам, здесь важен принцип следования долга за активами и имущественной ответственности за действия по уклонению от уплаты. "Организованное налоговой службой проектное сопровождение таких ситуаций демотивирует совершать злоупотребления, способствует повышению платежной дисциплины. При этом, если объективно нет возможности платить налоги в срок, мы всегда готовы на законных условиях предоставлять рассрочки, заключать мировые соглашения", - подчеркивает замглавы налогового ведомства.

За последние три года число таких процедур увеличилось в 13 раз. Только в 2019 году от мировых соглашений бюджет получил более 12 млрд рублей. Ежегодные поступления от, казалось бы, совсем бесперспективной процедуры - банкротства - сейчас составляют более 130 млрд рублей в год.

Долг не всегда нужно взыскивать принудительно - иногда он возникает и в результате ошибок. Такие долги ФНС нацелена урегулировать совсем по-другому, минимизируя конфликты.

В 2019 году налогоплательщики уплатили с ошибками 1 трлн рублей. Налоговики сами направили их на нужные счета. В этом же незаметном для налогоплательщиков ключе идет работа по проведению зачетов - это урегулирование долга за счет переплаты по другим обязательствам плательщика.

Фото: РИА Новости
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В совокупности урегулированных таким образом сумм долга уже больше, чем взысканных. Развивать эту практику помогут принятые в прошлом году поправки о снятии ограничений на проведение зачетов между разными видами налогов. Они вступят в силу 1 октября.

"По сути, это приближает нас к ситуации, когда минимизируются риски для налогоплательщика, связанные с необходимостью исполнения обязательств по различным налогам и уровням бюджетов. Главным будет наличие в консолидированном бюджете суммы платежа в целом. Это еще один шаг к упрощению расчетных отношений, формированию единого сальдо расчетов налогоплательщика и государства", - резюмирует Константин Чекмышев.

На упрощение взаимоотношений налогоплательщиков с государством направлены изменения, которые начнут действовать с 1 апреля: с этой даты не будут выставляться меры взыскания по долгам менее трех тысяч рублей. В большинстве случаев неуплата таких сумм не связана с уклонением от обязательств, поясняют в ФНС.

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