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03.02.2020 14:57
Рубрика: Власть

В Генпрокуратуре назначен новый начальник управления взаимодействия со СМИ

Текст: Иван Егоров

Новым начальником управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России назначена Анна Генералова. Информация об этом появилась на сайте Генпрокуратуры.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Назначение Генераловой стало первым кадровым решением нового Генпрокурора Игоря Краснова по назначению одного из начальников управлений надзорного ведомства. Также на сайте указано, что заместителями Анны Генераловой стали Михаил Яненко и Александр Васильев. Кроме того, в управлении взаимодействия со СМИ назначены два начальника отдела - Константин Никонов и Валерий Ангелов.

Предшественник Генераловой - Александр Куренной - покинул должность официального представителя Генпрокуратуры сразу после того, как Юрий Чайка был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура

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