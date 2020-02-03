В Генпрокуратуре назначен новый начальник управления взаимодействия со СМИ

Новым начальником управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры России назначена Анна Генералова. Информация об этом появилась на сайте Генпрокуратуры.

Назначение Генераловой стало первым кадровым решением нового Генпрокурора Игоря Краснова по назначению одного из начальников управлений надзорного ведомства. Также на сайте указано, что заместителями Анны Генераловой стали Михаил Яненко и Александр Васильев. Кроме того, в управлении взаимодействия со СМИ назначены два начальника отдела - Константин Никонов и Валерий Ангелов.

Предшественник Генераловой - Александр Куренной - покинул должность официального представителя Генпрокуратуры сразу после того, как Юрий Чайка был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.