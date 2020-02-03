В Госдуме предложили прописать понятие брака в Конституции

Брак - это отношения мужчины и женщины. Такой постулат предложил зафиксировать в Конституции РФ вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его оценке, это позволит снять претензии к РФ со стороны Совета Европы с точки зрения соблюдения прав сексуальных меньшинств.

Такое заявление Толстой сделал по итогам участия российской делегации в зимней сессии Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) - политик возглавлял делегацию и был избран вице-спикером ассамблеи.

Есть темы, по которым Россия "никогда и ни в чем не согласится с постулатами Совета Европы", подчеркнул Толстой. Кроме вопроса принадлежности Крыма, это "тема каких-то отдельных прав, выделения в какие-то отдельные группы людей нетрадиционной ориентации", рассказал Толстой.

- Все, что связано с ЛГБТ. В этом мы абсолютно не согласны с их трактовкой событий, - заверил вице-спикер.

Обсуждая поправки в Основной закон, можно коснуться и этой темы, предложил он.

- Наверное, нужно упоминание о том, что семья, брак - это отношения между мужчиной и женщиной, - отметил политик. - Тогда это снимает целый ряд вопросов, которые нам пытаются задавать по аналогии с другими европейскими странами.

Отметим, что поправки в Конституцию, подготовленные по итогам Послания президента Федеральному собранию, готовятся ко второму чтению. Одна из норм предполагает приоритет российского права перед международным - если последнее вступает в противоречие с Основным законом РФ.