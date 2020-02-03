В Госдуме рассказали об обсуждении темы защиты истории на сессии ПАСЕ

На завершившейся сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) российская делегация представила декларацию о недопущении пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, как обсуждалась защита истории от фальсификаций, и предположил, когда европейцы осознают правду.

Документ, представленный российской делегацией коллегам по ПАСЕ, был опубликован на сайте ассамблеи. Под декларацией подписались 76 парламентариев - кроме делегатов от России, это представители Турции, Армении, Италии, Азербайджана, Германии, Франции, Словакии, Кипра, Молдавии, Боснии и Герцеговины, Греции, Исландии, Дании и Сан-Марино.

Осознание того, что во Второй мировой войне победил Советский Союз, вернется к европейцам лишь спустя некоторое время, поделился мнением Толстой, подводя итоги сессии.

- Не хочется им признавать, какая страна одержала победу во Второй мировой войне при небольшой помощи союзников и какая страна освободила Европу от фашизма, - заявил политик.

Он рассказал, что на мероприятиях, связанных с 75-летием освобождения Освенцима, замалчивали, кого на самом деле следует благодарить. "Если бы не моя личная просьба председателю ПАСЕ, кроме него, ни один выступавший на этой церемонии не сказал, что Освенцим был освобожден Красной армией", - отметил Толстой.

Зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак все же считает итоги ознакомления европейцев с декларацией о защите исторической правды позитивными. Отклик получили от десятков парламентариев, и декларация была зафиксирована как официальный документ ПАСЕ, отметил он в ходе открытия выставки в Госдуме "Ялта 1945. Правда о Победе. Уроки истории".