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03.02.2020 16:34
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о "народном бюджетировании"

Текст: Татьяна Замахина
В понедельник "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о "народном бюджетировании". В случае принятия он поможет привлечь граждан к решению проблем, возникающих на местном уровне, а также к развитию общественной инфраструктуры.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Документ вводит механизм инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Ранее эту идею "единороссов" поддержал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Пока что всего 1% бюджетных средств тратится с учетом мнения граждан, объяснил один из авторов поправок - секретарь генсовета "Единой России", сенатор Андрей Турчак. Президент же, отметил он, поручил увеличить в пять раз финансирование проектов, предложенных жителями. И внесенный законопроект о "народном бюджетировании", по словам парламентария, "во многом направлен на решение этой задачи".

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и других важных для них вопросах", - объяснил Турчак. До сих пор же подобные проекты существовали "каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов".

Андрей Турчак и его соавторы - сенатор Олег Мельниченко и глава фракции "единороссов" в Госдуме Сергей Неверов - предлагают прописать правовые основы внесения проектов инициативной группой граждан в местную администрацию. Также предстоит определить порядок работы администрации с поступившими инициативными проектами, механизм их конкурсного отбора.

Согласно документу, инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описания ожидаемых результатов реализации, предварительный расчет расходов и планируемые сроки реализации.

Принятие законопроекта, говорится в пояснительной записке, будет способствовать активизации участия граждан в решении местных проблем, развитию общественной инфраструктуры, а также повышению эффективности и рациональности использования бюджетных средств.

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