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03.02.2020 21:00
Рубрика: В мире

Кому нужно старье

В Канаде вымирает бизнес по продаже антиквариата
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Хозяева классических антикварных лавок и аукционных домов Канады бьют тревогу - бизнес рушится на глазах. Все больше магазинов и аукционов просто закрываются. Одной из причин называется конкуренция со стороны онлайн-площадок. Но главной проблемой признается тот факт, что современное поколение практически не проявляет интереса к обладанию старинными артефактами. Долгожители этого сегмента канадского бизнеса вообще склонны считать, что сама культура антиквариата, особенно его люксовой части, находится на грани вымирания.

"В прошлом продажа антиквариата, равно как и недвижимости, являлась важной составляющей общества. Продать что-то античное в наши дни - крайне сложная задача. И поверьте, молодому поколению совершенно наплевать, принадлежал ли этот сервиз бабушке или кому-то еще", - подметил в интервью CTV News канадский аукционист с 50-летним стажем Дон Коллинг. Если раньше, в "золотые годы", Коллинг проводил по две-три крайне прибыльные распродажи в неделю, то в последние годы ему с трудом удается наскрести качественных лотов и заманить клиентов для проведения одного аукциона в месяц.

Фото: Максим Коротченко
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Другой аукционный дом, Kilshaw, вынужден был закрыть свои двери после более чем 200 лет успешной работы в канадской провинции Виктория, не выдержав конкуренции со стороны торговых онлайн-площадок. Людям оказалось выгоднее выставлять старые вещи на продажу там, без аукционного дома в качестве посредника. Сдвиг произошел и в интересах современных молодых людей - миллениалы оказались равнодушны к мебели викторианской эпохи и старинным сервизам. К тому же в последние 20 лет рынок оказался наводнен сравнительно недорогой и совершенно разнообразной утварью, в том числе классического декора.

Новое поколение, как оказалось, не ищет старины для внесения разнообразия в интерьер, предпочитая чистые цвета и современные линии в дизайне мебели. Однако, как считает один из основателей MaxSale, наиболее успешного онлайн-аукциона в Канаде, Барри Гордон, еще слишком рано говорить о "смерти" аукционных домов в их классическом виде. "Да, физических магазинов действительно станет меньше. Но "живые" аукционы все-таки останутся. Но их посетителями станут те, кто относится к аукционам не только как к месту, где можно купить что-то, но как к особому светскому мероприятию", - считает Гордон.

Миллениалы оказались равнодушны к мебели викторианской эпохи и старинным сервизам

О признаках кризиса в этой отрасли ранее высказывались и представители одного из самых знаменитых аукционов - Christie`s. "Стоимость того, что мы продаем на главной площадке, неуклонно снижается из года в год. Это реальность нынешней рыночной ситуации", - заявил в интервью FT генеральный директор дома Гийом Черутти. По его мнению, частично эту проблему можно решить, расширяя торговлю в интернете. Но это создает другую сложность. Если с недорогими картинами, рукописями и ювелирными украшениями онлайн-подход работает хорошо, то с особо ценными лотами или, например, с массивной мебелью возникают проблемы - клиент все-таки хочет лично осмотреть и потрогать лот.

Крупные игроки начали осваивать новые рынки, открывая представительства в странах с развивающейся экономикой. Как отметил тот же Черутти, за последнее десятилетие количество азиатских покупателей увеличилось с 5 до 30 процентов и продолжает расти.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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