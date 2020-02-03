Такое заявление прозвучало на расширенной коллегии управления ФСИН по Москве.
"Хочу вас проинформировать, сейчас у нас создается рабочая группа, мы изучим технические возможности подавления работы сотовых трубок внутри наших учреждений", - рассказал Александр Калашников.
По его словам, системы подавления сигнала будут более точными и не повлияют на качество связи проживающих рядом с учреждениями ФСИН граждан.
"Мы апробируем эти системы, и если это будет эффективно, то будем их в полной мере использовать", - подчеркнул глава тюремного ведомства.
Проблема борьбы с нелегальной сотовой связью в тюрьмах стара, как мир высоких технологий. Были испытаны разные способы, несколько раз даже заявляли о почти полной и безоговорочной победе, но заключенные все равно каким-то образом оставались на связи.
Сейчас ведомство намерено нанести решающий удар. В Госдуме рассматривается законопроект, позволяющий адресно отключать номера, нелегально заработавшие за решеткой. Представители тюремного ведомства будут направлять сотовым операторам официальные обращения со списком номеров, а связисты будут обязаны отключать данных абонентов.
Это правильная мера. Многие эксперты давно говорят о том, что ключ к решению проблемы находится у сотовых операторов. Именно они способны погрузить тюрьмы в молчание буквально одним нажатием кнопки.
Тем не менее предлагаемые законопроектом меры не закрывают полностью каналы связи: как бы оперативно ни работал механизм отключения, у заключенного будет некоторое время, чтобы поговорить по новому телефону.
Ведь сначала сигнал должны засечь соответствующие службы, потом надо подготовить обращение в сотовые компании, и там, получив бумагу, должны дойти до кабинета с кнопкой выключения. Так что, скорее всего, разговор будет разрываться отнюдь не на первой секунде. Поэтому нужны комплексные меры.
Как подчеркнул Александр Калашников, для службы приоритетной задачей остается обеспечение безопасности, оборудование учреждений современными интеллектуальными техническими средствами охраны, надзора и контроля.
"Необходимо полностью перекрыть все возможные каналы поступления запрещенных предметов как техническими средствами, так и с помощью проведения организационных, оперативных и иных мероприятий", - заявил глава ведомства.
В свою очередь начальник управления ФСИН по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Мороз сообщил, что столичные СИЗО оснастили новыми металлодетекторами, которые позволяют выявить даже спрятанную денежную купюру или сим-карту.
"По инициативе уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой в 2019 году правительством Москвы выделено 124 млн рублей на приобретение видеорегистраторов, камер видеонаблюдения, рентгенотелевизионных установок", - рассказал Сергей Мороз.
По его словам, это позволило обеспечить стопроцентное видеонаблюдение во всех следственных изоляторах.
При попытке проноса запрещенных предметов через КПП СИЗО задержаны 92 человека. За пронос запрещенных предметов в 2019 году привлечены к уголовной ответственности 5 человек, 41 - к административной. В отношении остальных дела рассматриваются.