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03.02.2020 20:06
Рубрика: Происшествия

Молчание Бутырки

Тюремное ведомство апробирует системы точечного подавления мобильной связи в колониях и СИЗО
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8076)
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что ведомство апробирует системы подавления сигналов мобильной связи на территории СИЗО и колоний.

Такое заявление прозвучало на расширенной коллегии управления ФСИН по Москве.

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"Хочу вас проинформировать, сейчас у нас создается рабочая группа, мы изучим технические возможности подавления работы сотовых трубок внутри наших учреждений", - рассказал Александр Калашников.

По его словам, системы подавления сигнала будут более точными и не повлияют на качество связи проживающих рядом с учреждениями ФСИН граждан.

"Мы апробируем эти системы, и если это будет эффективно, то будем их в полной мере использовать", - подчеркнул глава тюремного ведомства.

Проблема борьбы с нелегальной сотовой связью в тюрьмах стара, как мир высоких технологий. Были испытаны разные способы, несколько раз даже заявляли о почти полной и безоговорочной победе, но заключенные все равно каким-то образом оставались на связи.

Сейчас ведомство намерено нанести решающий удар. В Госдуме рассматривается законопроект, позволяющий адресно отключать номера, нелегально заработавшие за решеткой. Представители тюремного ведомства будут направлять сотовым операторам официальные обращения со списком номеров, а связисты будут обязаны отключать данных абонентов.

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Это правильная мера. Многие эксперты давно говорят о том, что ключ к решению проблемы находится у сотовых операторов. Именно они способны погрузить тюрьмы в молчание буквально одним нажатием кнопки.

Тем не менее предлагаемые законопроектом меры не закрывают полностью каналы связи: как бы оперативно ни работал механизм отключения, у заключенного будет некоторое время, чтобы поговорить по новому телефону.

Ведь сначала сигнал должны засечь соответствующие службы, потом надо подготовить обращение в сотовые компании, и там, получив бумагу, должны дойти до кабинета с кнопкой выключения. Так что, скорее всего, разговор будет разрываться отнюдь не на первой секунде. Поэтому нужны комплексные меры.

В столичных следственных изоляторах появились детекторы, способные выявлять спрятанную денежную купюру или сим-карту

Как подчеркнул Александр Калашников, для службы приоритетной задачей остается обеспечение безопасности, оборудование учреждений современными интеллектуальными техническими средствами охраны, надзора и контроля.

"Необходимо полностью перекрыть все возможные каналы поступления запрещенных предметов как техническими средствами, так и с помощью проведения организационных, оперативных и иных мероприятий", - заявил глава ведомства.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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В свою очередь начальник управления ФСИН по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Мороз сообщил, что столичные СИЗО оснастили новыми металлодетекторами, которые позволяют выявить даже спрятанную денежную купюру или сим-карту.

"По инициативе уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой в 2019 году правительством Москвы выделено 124 млн рублей на приобретение видеорегистраторов, камер видеонаблюдения, рентгенотелевизионных установок", - рассказал Сергей Мороз.

По его словам, это позволило обеспечить стопроцентное видеонаблюдение во всех следственных изоляторах.

При попытке проноса запрещенных предметов через КПП СИЗО задержаны 92 человека. За пронос запрещенных предметов в 2019 году привлечены к уголовной ответственности 5 человек, 41 - к административной. В отношении остальных дела рассматриваются.

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