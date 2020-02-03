Новости

В Твери две иномарки врезались в толпу людей на остановке 14:19
Посол РФ в ЦАР рассказал о нарушении законов погибшими журналистами 14:17
Почта открыла досрочную подписную кампанию на II полугодие 2020 года 14:15
Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов уличен в применении допинга 14:14
В Кремле подчеркнули очень близкий характер отношений с Беларусью 14:12
В горах Сочи сноубордист получил травму, налетев на пенек 14:11
Борщ сменил Вильфанда на посту руководителя Гидрометцентра 14:10
Тела погибших на заводе под Орлом граждан Турции отправили на родину 14:07
Российский электрокар Zetta показался на патентных изображениях 14:01
Дмитрий Кобылкин представил коллективу РЭО нового гендиректора 13:57
Минспорт пригласил World Athletics к участию в восстановлении членства ВФЛА 13:48
В Москве пройдет IV Всероссийский форум профессионалов сферы PR 13:47
В Госдуме рассказали об обсуждении темы защиты истории на сессии ПАСЕ 13:47
Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50% 13:43
Названы симптомы рака в полости рта 13:40
Вышел трейлер сериала с Вайноной Райдер "Заговор против Америки" 13:29
На Москву надвигаются морозы с "ледяного континента" 13:24
Трамп по ошибке поздравил не тот штат с победой в Супербоуле 13:23
Вышел русский трейлер кибербоевика с Дэниелом Рэдклиффом 13:19
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером 13:18
ЦОДД предупредил водителей о гололеде 13:14
СК начал проверку после смерти 13-летней школьницы на дне рождения 13:11
Главы МИД Беларуси и Литвы встретились в агрогородке 13:10
"Мосгаз" предупредил о волне мошенничеств 13:09
Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди Гилл 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
03.02.2020 14:12
Рубрика: Власть

В Кремле подчеркнули очень близкий характер отношений с Беларусью

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

В Кремле заявили, что отношения Москвы и Минска союзнические и очень близкие, а контакты республики с третьими странами - ее суверенное право.

Фото: БЕЛТА
Беларусь поддержала идею России о встрече постоянных членов Совбеза ООН

На просьбу прокомментировать визит госсекретаря Майка Помпео в Беларусь и на вопрос, не вызывает ли опасения "сверхбыстрое сближение" США и соседней республики, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "вряд ли можно говорить о сверхбыстром сближении".

"Мы не можем и не хотим в данном случае комментировать контакты наших партнеров с третьими странами - это абсолютно суверенное право", - продолжил представитель Кремля.

"У нас свои отношения с Беларусью, они носят союзнический, очень близкий характер, - оценил Песков. - На повестке очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые проговариваются в настоящий момент".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Беларуси

Главное сегодня

Иностранцев, зараженных коронавирусом, могут депортировать из России
Мишустин поручил подготовить документы о ввозе лекарств для тяжело больных
МВД введет новые комбинации в коды регионов для госзнаков
В комитете по ЖКХ одобрили идею об ужесточении наказания для шумных соседей
В Иране прокомментировали слова Зеленского о компенсации за сбитый Boeing
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам