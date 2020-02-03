В Кремле подчеркнули очень близкий характер отношений с Беларусью

В Кремле заявили, что отношения Москвы и Минска союзнические и очень близкие, а контакты республики с третьими странами - ее суверенное право.

На просьбу прокомментировать визит госсекретаря Майка Помпео в Беларусь и на вопрос, не вызывает ли опасения "сверхбыстрое сближение" США и соседней республики, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "вряд ли можно говорить о сверхбыстром сближении".

"Мы не можем и не хотим в данном случае комментировать контакты наших партнеров с третьими странами - это абсолютно суверенное право", - продолжил представитель Кремля.

"У нас свои отношения с Беларусью, они носят союзнический, очень близкий характер, - оценил Песков. - На повестке очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые проговариваются в настоящий момент".