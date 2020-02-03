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03.02.2020 13:47
Рубрика: Экономика

В Москве пройдет IV Всероссийский форум профессионалов сферы PR

Скандальные рекламные кампании вызывают негодование и привлекают внимание. Их обсуждают и критикуют. В то же время стандартные и выверенные PR-ходы остаются без внимания. Как найти баланс и пройти по тонкой грани креатива и этичности? Выделиться и сохранить ценности компании? Продвигать интересы бизнеса и заботиться о репутации?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы поднимем на IV Всероссийском форуме PR+ FORUM 2020, который пройдет в Москве 5-7 февраля. Ежегодно в рамках форума ведущие практики из российских и международных компаний делятся с аудиторией своим опытом реализации новых проектов в сфере связей с общественностью. В 2020 году будут разобраны кейсы из реальной практики, участники узнают не только об успехах, но и о неудачах, с которыми пришлось столкнуться докладчикам.

Впервые, помимо основных двух дней форума, в программе запланирован Work-shop day. Участников ждут мастер-классы и тренинги, направленные на развитие личностных и профессиональных навыков.

Среди тем PR+ FORUM 2020 - digital-стратегия бизнеса в сфере PR. Рекомендации на 2020 год, трансформация требований к профессии и мира вокруг, формирование новых стандартов этичности и развитие института репутации в России, стратегия продвижения первых лиц компании, цифровая реальность медиапространства: как работать с аудиторией в условиях постоянно меняющего инфополя.

Регистрация и условия участия.

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