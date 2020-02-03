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03.02.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, можно ли есть просроченные продукты

Текст: Марина Гусенко
Специалисты Роскачества рассказали, насколько опасны продукты, у которых просрочен срок годности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Павел Львов/РИА Новости
Роскачество нашло плесень и кишечную палочку в черном перце

Как объясняют эксперты, питаться "просрочкой" небезопасно по нескольким причинам. Первая - к окончанию срока годности в продуктах становится больше патогенных микроорганизмов. Вторая - у вас нет информации, соблюдались ли правила ее хранения.

Если вы все-таки купили несвежий продукт, или он пропал уже у вас дома, то даже если срезать плесень, скажем, с сыра или хлеба, он не станет безопасным. Плесень распространяется не только по поверхности продукта, но и проникает глубоко в него. Так что при появлении даже маленького пятнышка плесени, продукт нужно утилизировать, а не есть.

Еще несколько уточнений. Если в составе продукта есть несколько ингредиентов, срок годности определяется по компоненту с самым маленьким сроком хранения. Если продукция продается на развес, срок годности исчисляется с даты изготовления, а не фасовки.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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