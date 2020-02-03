В Роскачестве рассказали, можно ли есть просроченные продукты

Специалисты Роскачества рассказали, насколько опасны продукты, у которых просрочен срок годности.

Как объясняют эксперты, питаться "просрочкой" небезопасно по нескольким причинам. Первая - к окончанию срока годности в продуктах становится больше патогенных микроорганизмов. Вторая - у вас нет информации, соблюдались ли правила ее хранения.

Если вы все-таки купили несвежий продукт, или он пропал уже у вас дома, то даже если срезать плесень, скажем, с сыра или хлеба, он не станет безопасным. Плесень распространяется не только по поверхности продукта, но и проникает глубоко в него. Так что при появлении даже маленького пятнышка плесени, продукт нужно утилизировать, а не есть.

Еще несколько уточнений. Если в составе продукта есть несколько ингредиентов, срок годности определяется по компоненту с самым маленьким сроком хранения. Если продукция продается на развес, срок годности исчисляется с даты изготовления, а не фасовки.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.