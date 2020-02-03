В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

На 50 тысяч рублей могут оштрафовать жильцов многоквартирных домов, если они будут шумно вести себя в период с 23:00 до 7:00.

Как пишут "Известия", соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс разработала группа депутатов Госдумы.

По словам одного из авторов законопроекта, члена комитета по труду и соцполитике ГД Ольги Павловой, законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Он позволит сделать жизнь в многоквартирных домах более комфортной. В то же время авторы подчеркивают, что он не должен вводить абсурдные ограничения. Поэтому, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах не будут считаться нарушением тишины.

А вот громкая музыка ночью, когда все отдыхают, - это уже нарушение. За это граждан могут оштрафовать на сумму от 5 до 50 тысяч рублей, юридических лиц - на сумму от 50 до 150 тысяч. Административный штраф могут выписать собственникам квартир за систематическое нарушение тишины - более двух раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, то его деятельность может быть приостановлена на 90 дней.

По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует. Регионы сами устанавливают такие нормы. А Ольга Павлова добавляет, что в Жилищном кодексе есть положения об обязательном соблюдении правил пользования помещениями, но нет конкретных механизмов защиты от нарушений.

В разработанном законопроекте уточняется, что жильцы могут обращаться с претензиями по несоблюдению тишины в ночное время в управляющие компании. При поступлении письменной жалобы, УК передаст ее в жилинспекцию. Та через суд будет взыскивать с собственника "шумной" квартиры штраф.