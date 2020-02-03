Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Игнатова 
08:31 03.02.2020

В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

На 50 тысяч рублей могут оштрафовать жильцов многоквартирных домов, если они будут шумно вести себя в период с 23:00 до 7:00.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пишут "Известия", соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс разработала группа депутатов Госдумы.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Госдуме предложили запретить заставлять соседей платить по чужим долгам

По словам одного из авторов законопроекта, члена комитета по труду и соцполитике ГД Ольги Павловой, законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Он позволит сделать жизнь в многоквартирных домах более комфортной. В то же время авторы подчеркивают, что он не должен вводить абсурдные ограничения. Поэтому, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах не будут считаться нарушением тишины.

А вот громкая музыка ночью, когда все отдыхают, - это уже нарушение. За это граждан могут оштрафовать на сумму от 5 до 50 тысяч рублей, юридических лиц - на сумму от 50 до 150 тысяч. Административный штраф могут выписать собственникам квартир за систематическое нарушение тишины - более двух раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, то его деятельность может быть приостановлена на 90 дней.

Фото: Photoxpress
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи

По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует. Регионы сами устанавливают такие нормы. А Ольга Павлова добавляет, что в Жилищном кодексе есть положения об обязательном соблюдении правил пользования помещениями, но нет конкретных механизмов защиты от нарушений.

В разработанном законопроекте уточняется, что жильцы могут обращаться с претензиями по несоблюдению тишины в ночное время в управляющие компании. При поступлении письменной жалобы, УК передаст ее в жилинспекцию. Та через суд будет взыскивать с собственника "шумной" квартиры штраф.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
28.01.2020

Для ведомственного жилья будут избирать УК на конкурсной основе

Для ведомственного жилья будут избирать УК на конкурсной основе

Все управляющие компании в многоквартирных жилых домах, в том числе в ведомственных домах, будут выбираться на конкурсной основе. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин

Ипотека
26.01.2020

Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми

Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми

Возможная экономия семей при покупке жилья по ипотечному кредиту благодаря мерам господдержки может оказаться выше двух миллионов рублей. Аналитики прогнозируют, что ставки по ипотеке в 2020 году окажутся самыми низкими за всю историю жилищного кредитования

ЖКХ
23.01.2020

Госдуме предложили запретить заставлять соседей платить по чужим долгам

Госдуме предложили запретить заставлять соседей платить по чужим долгам

В Госдуму внесен законопроект по изменению Жилищного кодекса. Документ предлагает запретить перераспределение долгов за общедомовые нужды на добросовестных плательщиков, проживающих в многоквартирных домах